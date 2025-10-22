Frente al Ajax, Enzo Fernández hizo su primer gol en Champions tras un penal del ‘Bobo’ Weghorst
Chelsea asumió su favoritismo ante Ajax, dominó de principio a fin a una mala versión del equipo neerlandés y necesitó apenas un tiempo para liquidar el encuentro disputado en Stamford Bridge por la tercera fecha de la fase regular de la UEFA Champions League. Fue 5-1 con importante participación de los futbolistas sudamericanos.
Se jugó a un ritmo frenético esa primera mitad. En apenas 33 minutos, tres goles y una tarjeta roja se vieron en la casa de los ‘Blues’. Luego, ya en tiempo de descuento, Enzo Fernández y Estevao ampliaron la cuenta con sendos penales para sellar el resultado definitivo.
Fue el primer gol de su carrera en la fase final de la Champions para el argentino campeón del mundo, quien había convertido únicamente en la fase previa del torneo (dos goles con Benfica ante el Midtjylland de Dinamarca).
Arrancó como titular el ex River, quien inició la jugada del primer gol del partido, obra de Marc Guiu, con un tiro libre ejecutado desde la derecha. Sin embargo, fue otro argentino el que quedó en la mirada de todos. Facundo Buonanotte, cedido a préstamo en el equipo londinense por Brighton, sufrió un brutal patada que derivó en la expulsión del neerlandés Kenneth Taylor. Afortunadamente, el ex Rosario Central pudo seguir en cancha y completó los 90 minutos.
En primera instancia, el alemán Felix Zwayer amonestó a Taylor, pero luego fue llamado por los árbitros del VAR para revisar la jugada en el monitor y no demoró en modificar la decisión inicial. La imagen no dejó dudas.
Ya ganaba 1-0 Chelsea y minutos más tarde llegó el segundo. Iban 26 minutos de juego cuando el ecuatoriano Moisés Caicedo recibió afuera del área un pase de Jamie Gittens, pateó de media distancia y amplió la ventaja luego de un desvío en James McConnell que descolocó al arquero Remko Pasveer.
Ajax se puso en partido con el penal de Wout Weghorst, aquel al que Lionel Messi llamó “Bobo” luego de la victoria de la selección argentina ante Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.
Pero rápidamente volvió a tomar ventaja el equipo dirigido por Enzo Maresca con dos penales en tiempo de descuento. En ambos casos adivinó el palo el arquero Pasveer, pero no llegó a contener los tan esquinados disparos de Enzo y del brasileño Estevao, de 18 años, otro sudamericano protagonista en la noche de Londres.
¡GOL DE ENZO FERNÁNDEZ PARA CHELSEA! El capitán marcó el 3-1 sobre Ajax. La BRONCA de Weghorst, que fue quien cometió la infracción al argentino.
Con la ventaja tan abultada y el hombre de más, Enzo salió en el entretiempo. Lo reemplazó el brasileño Andrey Santos. Además, Trevoh Chalobah y Tyrique George ingresaron por Caicedo y Guiu. Y el propio George marcó el 5-1 final en el inicio del complemento luego de capturar un rebote y definir con la ayuda de un rebote en un defensor.
Ajax se complica. Perdió los tres partidos, igual que Benfica, pero está último debido a una diferencia de gol de -10 (11 tantos en contra y uno a favor). Chelsea, por su parte, suma dos victorias y una derrota en la Champions y se acerca a los puestos de clasificación directa a los octavos de final.
¿Qué le queda a cada uno? El cuadro inglés visitará al modesto Qarabag de Azerbaiyán, que también tiene seis puntos, mientras que el conjunto neerlandés recibirá al Galatasaray, otro equipo con que cuenta con seis unidades producto de dos victorias y una derrota. Todavía queda mucho por contar.