Frente a Luis Caputo, María Pía Astori advirtió a Milei: “Sin industria nacional no hay país que valga”
La presidenta de la Fundación Mediterránea, María Pía Astori, afirmó que sin industria nacional “no hay país que valga” y pidió que el sector manufacturero y productivo sea tratado “como lo hace Estados Unidos, con coherencia”.
“Sin producción no hay desarrollo, sin empresas no hay empleo, y sin industrias ni empleo no hay país que valga”, enfatizo la presidenta del Grupo Astori, uno de los grupos empresarios que es referente a nivel nacional en la construcción.
“El Estado necesita un sector privado fuerte y competitivo, y el sector privado necesita reglas claras, previsibilidad e instituciones sólidas”, aseveró Astori en el marco del encuentro anual organizado en un hotel de la ciudad de Córdoba con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo.
La empresaria destacó que los representantes del sector industrial creen “en la sana competencia, pero como lo hace Estados Unidos con coherencia y cuidando que los productos que entran desde China lo hagan de una forma más cuidada”.
La afirmación de Astori, estuvo en consonancia con el comunicado difundido por la Unión Industrial Argentina (UIA), que utilizó una frase histórica del presidente Carlos Pellegrini (1890-1892), para reivindicar que “sin industria no hay Nación”.
Las afirmaciones desde la Fundación Mediterránea y la UIA se conocen luego de que el presidente Javier Milei, en su mensaje del domingo último ante la Asamblea Legislativa, tratara a los industriales de “prebendarios” y los acusó de “robar legalmente” a partir de medidas proteccionistas.