Fred Machado fue trasladado a un Penal Federal de Viedma
Tras confirmar el Gobierno que extraditará a Estados Unidos a Federico “Fred” Machado, luego de que la Corte Suprema habilitara ese proceso en la causa que lo tiene como principal apuntado de una red de lavado de activos y narcotráfico, se confirmó su traslado por la Policía Federal a una Unidad Penitenciaria Federal en Viedma.
La Policía Federal llegó este martes a la chacra en las afueras de Viedma en la que Federico “Fred” Machado cumplía prisión domiciliaria para iniciar la etapa final del proceso de extradición hacia Estados Unidos. Machado fue retirado del lugar por agentes con un gran despliegue de móviles y quedó detenido en oficinas que la Policía Federal tiene en la capital de Río Negro.
Desde Viedma, Machado será trasladado hacia Buenos Aires, desde donde volará hacia Texas, en Estados Unidos. Ese viaje lo hará bajo custodia de una delegación del Federal Bureau of Investigations (FBI), que llegará a la Argentina para ese traslado.
Este martes a la mañana, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, había informado que le pondría custodia adicional a Machado, que estaba detenido en una quinta en prisión domiciliaria, luego de ser apresado en 2021 por el pedido de la justicia estadounidense, que solicitó su detención acusado de cometer al menos cinco delitos, entre ellos narcotráfico y lavado de dinero.
Cuando sea trasladado a Texas, en un vuelo de un avión de línea, Machado deberá enfrentar cargos por cinco delitos.
1) Asociación delictuosa para la posesión con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína.
2) Asociación delictuosa para la fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, conocimiento y causa razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos.
3) Fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, conocimiento y causa razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, y de haber sido cómplice y haber proporcionado asistencia para la comisión de dicho delito.
4) Asociación delictuosa para cometer el delito de lavado de dinero.
5) Asociación delictuosa para cometer el delito de fraude electrónico.