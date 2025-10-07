Fred Machado: “A Espert le presté el avión varias veces y lo ayudé con unos mangos”
Fred Machado habló por primera vez y apuntó directamente contra el diputado José Luis Espert. El empresario argentino, investigado por estafas millonarias y por importar cocaína a Estados Unidos, afirmó que lo ayudó económicamente en sus inicios y que el liberal lo negó cuando estalló el escándalo. “El error de Espert fue negarme”, dijo.
Machado reveló que firmó un contrato con José Luis Espert en 2019 por más de u$s200.000. “Lo hice por lástima, no era el Espert de ahora, el de ‘cárcel o bala’. En ese momento me pareció un tipo noble, con una causa honesta”, explicó.
El empresario aclaró que su apoyo a Espert no fue millonario ni oculto, sino puntual: un contrato, logística y algunos gastos. Según Machado, Espert utilizó aviones y vehículos suyos durante la campaña de 2019. Tras la difusión del caso, lamentó que el diputado negara cualquier vínculo y habla de traición. “Hay fotos, hay testigos. Si hubiera dicho ‘sí, lo conocí, me ayudó y después se metió en un lío’, nadie lo hubiera crucificado. Pero prefirió negarlo”, afirmó.
Machado recordó los primeros encuentros con Espert, cuando el diputado presentaba su primer libro. El empresario dice que lo ayudó por lástima, confiando en una causa “honesta” y en un joven político que parecía comprometido.
Machado detalló que prestó varios medios de transporte a Espert durante ese período. “A Viedma fuimos en mi avión y luego creo que fuimos a Catamarca. Él voló dos veces en ese avión. Además, él volaba en otro avión que le habia puesto, que tampoco era para la campaña, era más que nada para la presentación del libro. Ese avión lo ha tenido 3 o 4 meses. Yo no estaba en Argentina, estaba en Estados Unidos, lo vi 3 o 4 veces y cada vez que lo veía era muy bizarro. Tenía a Nazareno, a Clarita, después nada no tenía nada más. Después vino Dick Morris, y ahí apareció Rosales”.
Sobre la camioneta Jeep utilizada por Espert en 2019, que fue atacada mientras estaba yendo a una entrevista, Machado aclaró: “Esa camioneta era de un primio mío (en referencia a Claudio Ciccarelli, dueño de la camioneta negra blindada – la Jeep Grand Cherokee que Espert utilizó en 2019 para los traslados de la campaña presidencial -. No fue un atentado. No fue un tiro. Pasó por la Villa 31 y le metieron dos piedrazos”.
Otras frases
-“Espert me dijo… ¿No me podés hacer un aporte monetario que estamos en bolas?”.
-“Lo conozco de casualidad, porque me gusta como habla. Espert era totalmente diferente al de 2025, no era un tipo agresivo”.
-“Me decía que quería detonar al sistema, que tenía 58 años y quería cambiar el país. Me pareció una causa noble de un tipo con una personalidad media dura”.
-“Para un tipo que gana mil dólares, cien mil es mucho, pero el costo no había sido tan importante… entre comidas, hoteles y aviones habrían sido 100 lucas, 150 lucas”.
-“Me dijeron que era un tipo que iba para diputado en la Provincia de Buenos Aires, dos pibes jovencitos, y esta chica Lilia Lemoine. Muy bizarro todo, un departamento chiquito”.
-“En charlas íntimas que tuvimos con Espert le conté que estaba con un proyecto minero del cual no sabía nada, pero me metí porque me gustó la comunidad en Guatemala, un legado para dejar en mi vida. Se convirtió en tema social, traje una empresa de Israel, que se llama Suplant”.
-“Los 200.000 dólares fueron porque le cuento a él tengo este proyecto, que estaba desorganizado, él me dijo que hace consultorías. Salió entre los dos, podemos firmar, hacer una asesoría… Eran más (dólares), no me acuerdo la cifra final, me acuerdo que era en cuotas”.