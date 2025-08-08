Fraude en residencias médicas: ninguno de los 117 aspirantes revalidó su nota original
Ninguno de los 117 aspirantes a residencias médicas que debieron volver a rendir el examen por sospechas de fraude logró mantener su calificación inicial. Así lo confirmó este viernes el vocero presidencial Manuel Adorni durante su conferencia de prensa.
“En la mayoría de los casos la diferencia entre la nota original y la del segundo examen es absolutamente escandalosa”, afirmó el funcionario.
Adorni también precisó que 109 de los 117 postulantes que se presentaron a la nueva evaluación son extranjeros, y anticipó que el Ministerio de Salud publicará los resultados este viernes alrededor de las 14.
Tras rendir en el Palacio Libertad (ex CCK), varios aspirantes coincidieron en que la segunda prueba fue mucho más difícil que la del 1° de julio.
En esta instancia participaron casi el 83% de los 141 médicos convocados para ratificar sus altas calificaciones, luego de que las autoridades dejaran firmes las notas de 127 de los 268 profesionales inicialmente sospechados de fraude, quienes quedaron eximidos de repetir la evaluación.
De los examinados, sólo ocho eran egresados de universidades argentinas. Entre los extranjeros estuvo el ecuatoriano denunciado por el Gobierno ante la Justicia, acusado de haber recibido las respuestas del primer test mediante anteojos inteligentes y su celular.
Controles estrictos y nuevas reglas
La nueva evaluación se desarrolló bajo un protocolo estricto, sin dispositivos electrónicos y con supervisión incluso para ir al baño.
La Disposición 61/2025, publicada el martes en el Boletín Oficial, definió los criterios y modalidades evaluativas para “garantizar la seriedad, equidad e integridad de los resultados”. Se evaluaron conocimientos y su aplicación, capacidad diagnóstica y terapéutica, construcción de diagnósticos diferenciales, fundamentación de decisiones clínicas, integración de saberes, claridad de expresión y principios éticos.
Las respuestas correctas debían marcarse con tinta negra y cada pregunta valía un punto.
El reglamento fijó un margen de tolerancia del 10% respecto a la nota obtenida en el primer examen: si el resultado de la nueva prueba estaba dentro de ese rango, se mantenía la calificación original; si era inferior, se asignaba la nota más baja.
Se aclaró, además, que ningún postulante podía mejorar su calificación inicial, de modo que, si lograba un puntaje superior en esta instancia, igualmente se conservaría el del 1° de julio para el orden de mérito final.