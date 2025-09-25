Francos y Macri se mostraron juntos en un acto diplomático en medio de la tensión electoral
En medio de la tensión entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO de cara a las elecciones del 26 de octubre, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, participó de un evento junto al expresidente Mauricio Macri, donde destacó el cordial intercambio que mantuvieron.
El encuentro tuvo lugar durante la celebración del 95º aniversario de la unificación del Reino de Arabia Saudita, que contó con la presencia del embajador Hatem Ghormulla Alghamidi y diversas figuras de la política argentina.
Un gesto de cercanía entre dirigentes
Francos y Macri posaron juntos en varias fotos que luego se difundieron a la prensa. “Mantuve un cordial intercambio con el ex presidente Mauricio Macri, en el marco de la buena relación que nos une”, afirmó el jefe de Gabinete.
El funcionario también señaló que dialogó con Ghormulla Alghamidi sobre la relación bilateral entre Arabia Saudita y Argentina, destacando que “intercambiaron ideas sobre temas de interés común” y exploraron nuevas iniciativas para fortalecer la cooperación entre ambos países.
La imagen entre ambos dirigentes se produce tras la reciente reunión de Macri con los candidatos del PRO, con el objetivo de revigorizar al espacio tras la emergencia de LLA y la derrota en la provincia de Buenos Aires. Durante el encuentro, se compartieron expectativas de cara a octubre y se discutieron los lineamientos de campaña en cada distrito.
Participantes del encuentro
Entre los presentes se encontraban los candidatos Fernando de Andreis y Antonela Giampieri (CABA); Diego Santilli, María Florencia de Sensi y Javier Sánchez Wrba (PBA); Carlos Hernández (Corrientes); Adriana García (La Pampa); Gisella Talquenca (Mendoza); Melina Valiente y Pablo Klingbeil (Misiones); Juan Martín y Martina Lacour (Río Negro); Facundo Pérez Carletti (Santiago del Estero); Betiana Fernández (Tierra del Fuego); Alicia Fregonese (Entre Ríos); y Ana Clara Romero (Chubut, virtual). También asistieron Cristian Ritondo, presidente del PRO de Buenos Aires, y Ezequiel Sabor, dirigente porteño.
Declaraciones de Macri
Antes de la reunión, Macri dialogó brevemente con la prensa y se refirió al vínculo con el Gobierno: “Es momento para ser muy prudentes. Nunca he sido de aquellos que cree que cuanto peor, mejor”. Precisó que hace más de un año que no mantiene contacto con el presidente Javier Milei.
El expresidente reconoció los desafíos del gobierno libertario, en particular el desafío cambiario, y valoró el trabajo del equipo económico liderado por el ministro Luis “Toto” Caputo. “Estamos en un momento en el cual hay que ser muy prudente, muy respetuoso”, señaló, agregando que “lo que tenemos que aportar es tranquilidad porque lo peor afecta a todos los argentinos”.