Francos tambien le exigió a Espert una explicación por sus vínculos con Fred Machado
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se sumó este jueves al pedido de la ministra de Seguridad y candidata a senadora Patricia Bullrich, para que el diputado José Luis Espert, quien busca su reelección por La Libertad Avanza, brinde “una explicación clara y contundente” ante las acusaciones que lo vinculan con un empresario investigado por presuntos lazos con el narcotráfico.
Durante su participación en la AmCham, Francos se refirió a las denuncias que relacionan a Espert con el empresario Federico “Fred” Machado, oriundo de Carmen de Patagones, por supuestas facilidades brindadas durante la campaña electoral de 2019.
“Obviamente yo creo que Espert tiene que dar una explicación clara y contundente sobre el tema”, subrayó el funcionario nacional.
Sin embargo, descartó que el diputado deba bajar su candidatura en Buenos Aires:
“No creo que tenga que dar un paso al costado, salvo que diga que tiene algún tipo de responsabilidad, y no creo que la tenga”, aclaró Francos.
El trasfondo de la polémica
Las declaraciones se producen tras la difusión de un informe de la Justicia de Estados Unidos, según el cual Espert habría recibido 200 mil dólares de Machado para su campaña en 2019. El propio diputado reconoció haber viajado en el avión privado del empresario, pero recordó que en su momento se presentó ante la justicia “en contra de esa infamia”. Sobre el financiamiento, evitó dar precisiones.
Desde el oficialismo, Bullrich fue la más enfática en reclamarle explicaciones. El miércoles sostuvo que Espert, también presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, debía aclarar públicamente su relación con Machado.
Más tarde, la ministra bajó el tono y consideró que en 2019 Espert era un “novato” en política, sin estructura para analizar previamente los apoyos que recibía.
Ese mismo día por la noche, Espert concedió una entrevista a A24, donde evitó confirmar el presunto financiamiento.
“Un papel, de una supuesta contabilidad paralela, de una causa que hay en los Estados Unidos… pero por favor, ¿De qué estamos hablando? No le voy a dar el gusto a Juan Grabois de que esto sea el único tema de campaña”, señaló.
La denuncia de Grabois
El dirigente de Fuerza Patria, Juan Grabois, presentó una denuncia en la justicia apoyándose en las acusaciones de 2019. En redes sociales, compartió videos donde afirmó que la investigación fue elaborada por su fundación Argentina Humana junto al diputado Rodolfo Tailhade, ex jefe de Contrainteligencia de la AFI.
Frente a ello, Espert insistió: “No tengo nada que ocultar, todo lo que tengo me lo gané laburando. Yo no soy ningún narco”, al tiempo que desafió a Grabois a resolver la disputa en los tribunales.
Bullrich y Francos aumentan la presión
Este jueves, Bullrich redobló las críticas:
“Tuvo una posición poco clara, de no decir exactamente las cosas que sucedieron. Cuando no se tiene nada que esconder, lo mejor es decir las cosas”, lanzó la ministra.
Más tarde, Francos volvió a insistir en la necesidad de una explicación, y senadores opositores aprovecharon la sesión en la que se debatieron los vetos presidenciales para también reclamarle al diputado una aclaración sobre el caso.