Francos ratificó que La Libertad Avanza espera superar el 40% en las elecciones legislativas
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reafirmó la expectativa del oficialismo de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, asegurando que La Libertad Avanza obtendrá más del 40% de los votos a nivel nacional.
“Seguro vamos a sacar más del 40% de los votos a nivel nacional. Yo creo que con un 40% ganamos en la provincia de Buenos Aires y ganamos en las nacionales. Por ahí algunos puntos más, pero yo creo que vamos a sacar más que eso en lo nacional, seguro”, expresó en diálogo con DNews.
El funcionario señaló que aún no están definidos los reemplazos de Patricia Bullrich y Luis Petri en los Ministerios de Seguridad y Defensa, respectivamente, una vez que ambos asuman sus bancas en diciembre.
Francos recordó que desde diciembre de 2023 el gobierno de Javier Milei tuvo minoría en ambas cámaras del Congreso y remarcó el objetivo de ampliar las bancadas de La Libertad Avanza. Sin embargo, reconoció que los comicios en la provincia de Buenos Aires, previstos para el 7 de septiembre, serán más disputados debido a la fuerte presencia del peronismo en los municipios.
“Cuando uno ve algunas encuestas de la provincia o de La Matanza, se ve que la gente rechaza al justicialismo en cantidades, en volúmenes de votos muy altos”, aseguró.
Días atrás, el presidente Javier Milei también reforzó la expectativa electoral del oficialismo, en el marco de su decisión de vetar la suba de las jubilaciones y la Ley de Emergencia en Discapacidad.
“Jodan todo lo que quieran: los espero el 11 de diciembre”, lanzó, al tiempo que sostuvo que La Libertad Avanza sacará por lo menos 40 puntos en las elecciones legislativas nacionales.
En relación con las medidas económicas, Milei advirtió que, incluso en un escenario de mayor gasto promovido por la oposición, el efecto sería transitorio: “Por lo menos vamos a sacar 40 puntos en las elecciones nacionales, y el peronismo estará diez puntos abajo”.