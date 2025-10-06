Francos expone el “error” de Espert: “No tuvo claridad para explicar la situación”
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que la situación de José Luis Espert golpeó de lleno la campaña de la Libertad Avanza. “Lo claro es que no tuvo claridad para explicar la situación al principio y eso generó dudas o sospechas, y creo que fue un error de comunicación”, completó en diálogo un contacto radial.
El jefe de ministros destacó que “el presidente Milei lo sostuvo creyendo absolutamente en la inocencia de Espert, y porque entendió que esto era una acción del kirchnerismo que trató de ensuciar la campaña”. Sin embargo, agregó en declaraciones de radio Mitre, que el diputado habrá “reflexionado” el fin de semana y entendió que no podía seguir adelante por el daño que el caso le había hecho a la propuesta electoral libertaria.
Sobre quién debe ser el candidato a suceder a Espert en la boleta, Francos no tuvo dudas en expresar: “Corresponde que sea Diego Santilli”, resaltó Francos y recordó que “hay un decreto reglamentario muy claro que dice que, en caso de renuncia, fallecimiento o cualquier circunstancia que impida que el candidato se presente, será reemplazado por el que sigue del mismo sexo”.
En cuanto al proceso de reimpresión de boletas y los costos asociados también generan incertidumbre. Al respecto, Francos aclaró que ese es un tema que hoy se presentará ante la Justicia Federal de La Plata: “El juez verá si dan o no dan los plazos para imprimir una boleta diferente. Yo entiendo que hay una parte de las boletas anteriores que están impresas y otra parte no”.
Ante la posibilidad de que el partido deba afrontar un gasto de u$s10.000.000, el jefe de Gabinete fue tajante: “No tengo ese número. Tendrá que resolver el juez cómo se procede en estas circunstancias. Y, por supuesto, si tiene que asumir algún costo la Libertad Avanza, verá cómo lo asume… tendrá que requerir apoyos, donaciones, etcétera. Por eso es algo que tiene que resolver la Justicia”.
La renuncia de Espert también fue leída como un gesto de diferenciación ética respecto de otros dirigentes. “Él no se ampara en fueros y no quiere perjudicar la campaña de Alianza Avanza”, subrayó Francos en contraste con la actitud de referentes kirchneristas. “Ellos se amparan en fueros para no enfrentar la Justicia. Bueno, Espert hizo todo lo contrario y eso me parece que hay que también tenerlo en cuenta”, enfatizó.