Francos dio marcha atrás: desdijo que Villarruel presentara a Spagnuolo en el oficialismo
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió este lunes a desligar a Victoria Villarruel del vínculo con el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, tras haber afirmado que la vicepresidenta lo había acercado a La Libertad Avanza.
En una entrevista concedida el sábado a radio Mitre, Francos se refirió al escándalo por la filtración de audios en los que se escucharía a Spagnuolo hablando de un entramado de coimas que involucrarían a Karina Milei y a “Lule” Menem. Allí contó que le había consultado al Presidente qué tan cercano era Spagnuolo, y que éste le respondió que fue Villarruel quien lo había presentado al espacio libertario.
“Me dijo que fue Victoria Villarruel quien primero presentó a Spagnuolo a La Libertad Avanza, y estuvo en la campaña electoral para las Legislativas de 2021 y también para las presidenciales de 2023”, sostuvo Francos en ese momento.
Sin embargo, este lunes, el jefe de Gabinete publicó un mensaje en X, donde rectificó sus palabras: “Por una mala interpretación mía di a entender que Villarruel había acercado a Diego Spagnuolo al espacio de La Libertad Avanza. La Vicepresidente me hizo notar que ese dato no es correcto y lo rectifico públicamente”.
En una entrevista, y por una mala interpretación mía, di a entender que Victoria Villarruel habría acercado a Diego Spagnuolo al espacio de La Libertad Avanza. La Vicepresidente me hizo notar que ese dato no es correcto y lo rectifico públicamente.— Guillermo Francos (@GAFrancosOk) August 25, 2025
La aclaración llegó en medio del silencio oficial respecto del caso, y luego de que varias cuentas libertarias difundieran fotos en las que se veía a Villarruel junto a Spagnuolo.
Por su parte, la vicepresidenta, con el vínculo con Milei completamente deteriorado, participó este sábado de un acto en Comodoro Rivadavia junto al gobernador Ignacio Torres, quien conformó un frente electoral opositor al oficialismo. Allí se abstuvo de opinar sobre los audios “por respeto al Presidente”, aunque advirtió que el país atraviesa “un momento difícil y bastante confuso”.
El rol de Spagnuolo en LLA
Francos también recordó que Spagnuolo participó en las elecciones de 2021 y 2023 como candidato, pero en un puesto “no salible”, con escasas chances de ingresar a la Cámara de Diputados.
Asimismo, explicó que fue el propio Spagnuolo quien le pidió a Milei la dirección de la ANDIS. “Cuando le pide el cargo, nosotros estábamos armando equipo y al Presidente le pareció que un abogado podía ser razonable”, sostuvo.
El jefe de Gabinete agregó que el exfuncionario incluso participó de algunas reuniones en las que Milei escuchaba ópera los domingos, aunque aclaró que no existía un vínculo estrecho entre ambos.