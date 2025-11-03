Franco Mastantuono descansa por pubalgia
Franco Mastantuono está lesionado. Así lo confirmó este lunes el Real Madrid a través de un comunicado de prensa en el que detalló que el mediocampista argentino ha sido diagnosticado con “pubalgia” por los servicios médicos del club. Estará “pendiente de evolución”, pero es un hecho que se perderá al menos el encuentro frente a Liverpool de este martes por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League, en el estadio de Anfield, Inglaterra.
El talentoso volante nacido en Azul, provincia de Buenos Aires, jugó los 90 minutos el sábado pasado en el triunfo sólido por 4-0 sobre Valencia en el estadio Santiago Bernabéu. No tuvo una destacada actuación, ya que todo quedó opacado por el francés Kylian Mbappé, que volvió a brillar.
La pubalgia es “la inflamación o el desequilibrio en la inserción de la musculatura abdominal y aductora en el hueso púbico”, según el Centro Avanzado de Medicina Deportiva (CAMDE). En casos graves, puede necesitar de cirugía.
Quizás la exigencia de la preparación y los viajes con la selección argentina para el final de las Eliminatorias Sudamericanas y la gira por Estados Unidos afectaron a Mastantuono. De hecho, durante la estadía en Miami, el cuerpo técnico de la Albiceleste liderado por Lionel Scaloni decidió desafectarlo antes de los encuentros contra Venezuela y Puerto Rico luego de sentir una molestia muscular, de la que no se dieron más detalles.
Después de ese viaje, que fue cuestionado por algunos medios españoles, el mediocampista de 18 años jugó 55 minutos contra el Getafe (triunfo 1-0 sobre la hora y fue reemplazado por el brasileño Vinicius) y estuvo en el banco en el clásico frente al Barcelona.