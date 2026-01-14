Franco Colapinto ya se subió al simulador del A526 en Enstone
Lejos de las rutinas bajo la lluvia o del entrenamiento en el calor argentino, Franco Colapinto comenzó este martes su pretemporada oficial con Alpine, dando el primer paso formal hacia la temporada 2026 de la Fórmula 1, que lo tendrá por primera vez desde el inicio del calendario. El piloto de Pilar compartió en sus redes una imagen trabajando en el simulador de Enstone, la sede central de la escudería francesa, y lo definió como el “día 1” de una preparación clave en su carrera.
Más allá del trabajo físico, Colapinto volvió a experimentar la sensación de estar al mando de los autos más veloces del mundo. En esta etapa inicial, el argentino continuará afinando detalles del nuevo A526 en el simulador, aunque todavía deberá esperar para girar en pista. Según pudo saberse, las primeras pruebas reales llegarían a fines de enero, una vez presentado oficialmente el diseño del monoplaza, cuya revelación está prevista para el viernes 23.
No es casual que Alpine ya se haya instalado en Barcelona, ciudad elegida para el lanzamiento del auto. Entre el 26 y el 30 de enero, tanto Colapinto como Pierre Gasly realizarán tests privados en el circuito de Barcelona-Cataluña, una instancia clave para comenzar a ajustar el rendimiento del nuevo vehículo. Durante esas pruebas, los autos estarán pintados de negro, sin exhibir el diseño definitivo.
En redes sociales también circularon imágenes del arribo de los camiones del equipo a la ciudad catalana. El fin de semana pasado, Alpine debió suspender una jornada de shakedown debido a inconvenientes en la integración del nuevo motor Mercedes, que reemplaza al histórico impulsor Renault tras el cierre del programa francés.
Luego de las pruebas en España, habrá una semana de pausa para realizar ajustes antes de los tests oficiales de pretemporada en Bahréin, que se desarrollarán del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20. Finalmente, la actividad oficial comenzará el 6 de marzo, con el Gran Premio de Australia, primera fecha del campeonato.
Mientras tanto, dentro de Alpine crece la expectativa. La escudería confía en la experiencia de Gasly y, especialmente, en el proceso de crecimiento de Colapinto, a quien consideran una inversión a mediano plazo. El director general del equipo, Steve Nielsen, fue claro al respecto: sostuvo que el argentino necesita tiempo “para que ese talento madure y entregue puntos”, y remarcó la importancia de contar con dos pilotos sumando en el campeonato, algo que el equipo no logró sostener en la temporada pasada.
Salida de Jack Doohan y consolidación de Colapinto
En paralelo, Alpine confirmó este martes la salida de Jack Doohan, quien había sido reemplazado por Colapinto. Según informó el equipo en un comunicado, la desvinculación se dio de mutuo acuerdo de cara a la temporada 2026. Doohan, integrante de la Academia Alpine desde 2022, había tenido su oportunidad como piloto titular, pero una serie de errores, sanciones y bajos rendimientos terminaron debilitando su continuidad.
La salida del australiano coincidió con la de Oliver Oakes como jefe de equipo y la consolidación de Flavio Briatore como figura central del proyecto deportivo. El italiano, impulsor de la llegada de Colapinto, cumplió su promesa y le dio al argentino la chance de convertirse en piloto titular en 2026.
Además del respaldo deportivo, Colapinto llega con un fuerte apoyo comercial y mediático, con sponsors de peso como Mercado Libre y Globant, un factor que también resultó determinante en la decisión de Alpine. Mientras tanto, Doohan evalúa su futuro, tras ser visto probando autos de Súper Fórmula en los últimos meses.
Alpine, por su parte, mantiene como alternativa al estonio Paul Aron, ex piloto de F2, quien continuará como opción de respaldo durante la temporada.