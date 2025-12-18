Maran Suites & Towers

Franco Colapinto ya está en la Argentina y sus pantalones son furor

Redacción | 18/12/2025 | Deportes | No hay comentarios

Tras concluir la temporada 2025 de la Fórmula 1, Franco Colapinto viajó a Enstone, donde Alpine tiene su sede central. Allí abordó los últimos estudios sobre el comportamiento del A525 y dio pasos primarios con miras a lo que viene. A su vez, el piloto de Pilar decidió tomarse un descanso de las redes sociales, no dejando pistas sobre su paradero. Sin embargo, cámaras inquietas lo pescaron subiéndose a una camioneta junto a su mamá en la Zona Norte del GBA. 

Rápidamente, las imágenes se viralizaron, con un detalle de relieve: sus excéntricos pantalones.

A diferencia de los años anteriores, las vacaciones del piloto en Argentina serán más cortas. Ya no se repetirá ese descanso prolongado de un mes -el año pasado eligió el Tortugas Country Club-, sino que pasará las Fiestas y algunos días más antes de regresar a Europa, ya que además de su entrenamiento físico, tendrá compromisos con el equipo: el 11 de enero en Montmeló habrá jornada de filming day con el nuevo A526, que será presentado oficialmente en Barcelona el 23 de ese mismo mes.

Con la noticia confirmada de que el piloto que disputó 26 grandes premios en la Fórmula 1 -nueve en 2023 cuando debutó en Williams para la recta final de la temporada y en la que cosechó cinco puntos-, se espera que los cazadores de autógrafos y selfies estén más atentos a sus posibles movimientos. En su agenda hay un compromiso, al que no se sabe si asistirá: los Premios Olimpia que se celebrarán el lunes en la Usina del Arte y que el piloto ya ganó el año pasado, cuando compartió el Olimpia de Oro con el Dibu Martínez.

Tags:,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X