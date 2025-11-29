Franco Colapinto y Pierre Gasly saldrán desde el pit lane en la Sprint del GP de Qatar
El piloto argentino Franco Colapinto y su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, largarán desde el pit lane en la carrera sprint del Gran Premio de Qatar, correspondiente a la vigésimo tercera fecha del campeonato de Fórmula 1 que arranca en el circuito de Lusail este sábado a las 11.
“Pierre y Franco comenzarán la carrera sprint del Gran Premio de Qatar de hoy desde el pit lane después de que el equipo realizara cambios de configuración en ambos autos en condiciones de Parc Ferme”, detalló Alpine a través de un comunicado en las redes sociales.
La decisión parece lógica, ya que este viernes ambos pilotos tuvieron un muy flojo desempeño en la práctica libre y en la clasificación de la carrera sprint, donde habían terminado en las últimas dos posiciones, por lo que las modificaciones les podrían servir de cara a la clasificación para la carrera principal que comenzará a las 15 (hora de Argentina).
La carrera sprint del GP de Qatar comenzará este sábado a las 11 de la mañana.