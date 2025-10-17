Franco Colapinto y Alpine buscan sumar puntos en el GP de Estados Unidos 2025
La Fórmula 1 llega este fin de semana a Estados Unidos para disputar un nuevo Gran Premio de la temporada 2025, con el equipo Alpine intentando mantener sus buenos resultados en Austin de la mano de Franco Colapinto y Pierre Gasly.
Para esta competencia, Colapinto estrenará un casco especial, presentado en sus redes sociales: “Lo voy a usar en Austin, México y Brasil, las tres carreras más importantes de la temporada. Quería un casco especial, con el amarillo de MeLi, estilo retro y mi nombre en mayúsculas de manera que no impacte demasiado”, explicó el piloto de Pilar.
Agregó además: “Incluye la bandera argentina, el logo de Mercado Libre, mis sponsors y el número 43 en la parte superior. Es blanco mate, muy lindo mientras no se ensucie. Espero que nos traiga buenos resultados y un gran recuerdo para Alpine y Mercado Libre. Vamos con todo este fin de semana”.
Horarios y cronograma del GP de Estados Unidos (hora de Argentina)
Viernes 17 de octubre
- Práctica Libre 1: 14:30 a 15:30
- Clasificación Sprint: 18:30 a 19:15
Sábado 18 de octubre
- Sprint: 14:00 a 14:30
- Clasificación: 18:00 a 19:00
Domingo 19 de octubre
- Carrera: 16:00
El circuito del Gran Premio de Estados Unidos
El Circuito de las Américas (COTA), ubicado en Austin, Texas, es uno de los trazados más modernos del calendario de la F1. Diseñado por Hermann Tilke junto al estudio HKS, se inauguró el 21 de octubre de 2012, con Mario Andretti al volante en su estreno. Ese mismo año recibió su primera carrera de Fórmula 1, ganada por Lewis Hamilton con McLaren, antes de su llegada a Mercedes.
Datos del circuito:
- Número de vueltas: 56
- Longitud: 5,513 km
- Distancia de carrera: 308,728 km
- Récord de vuelta: Charles Leclerc (2019) 1:36.169