Franco Colapinto tras la Sprint en Shanghai: “Tuvimos un problema en la caja de cambios”
Franco Colapinto completó un correcto sábado en el Gran Premio de China a pesar de contar con un monoplaza que presenta algunos desperfectos mecánicos. “Hay muchas cosas chiquititas en el auto que son diferentes. Tuvimos un problema en la caja de cambios y tuvimos que usar la de repuesto que tiene otra parte aerodinámica, y perdemos bastante carga atrás. Es un mix de cosas”, explicó Colapinto al finalizar la carrera Sprint.
¿ESTÁS LISTO, FRANCO? Colapinto preparándose CON TODO para la Sprint en el #ChineseGP.
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“La degradación ahora en la carrera fue muy grande, mucho graining adelante y eso también hay que trabajar para mañana. Pero mi foco es la performance comparado con mi compañero. Mejorar en eso es lo primordial, entender al menos el por qué”, explicó en diálogo con ESPN tras la Sprint.
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La cámara On Board de Colapinto y su espectacular largada en la sprint del #ChineseGP.
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Posteriormente, en declaraciones con el canal oficial de la F1, profundizó en los problemas de las gomas: “Creo que, en general, nos costó mucho lidiar con el graining y el clipping. Tenemos clipping en lugares distintos a los de los demás, lo que nos lo puso más difícil. El graining y el desgaste de los neumáticos se notan muy pronto”.