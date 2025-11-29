Franco Colapinto: “Tengo ganas que este año termine pronto”
No es el mejor fin de semana en Fórmula 1 el de Franco Colapinto, sin dudas uno de los más complicados que afrontó durante los 17 Grandes Premios a bordo del Alpine A525, con el cual estuvo ocupando la última posición de cada sesión oficial que se desarrollaron en el circuito de Losail, en Qatar, y que lo obliga a manejar hasta el límite de su rendimiento y de la pista.
«No hice una buena clasificación. Me fui dos veces afuera en las primeras vueltas. Manejé mal«, admitió el pilarense en la ronda de prensa posterior a la clasificación .«Fue una mala sesión. No estoy contento con mis vueltas«, remarcó Colapinto.
“MANEJÉ MAL TODA LA QUALY. NO ESTUVE BIEN”
Franco Colapinto, muy autocrítico tras realizar la Qualy con el Alpine, en el Qatar GP.
«Estoy triste porque podría haber sido mejor. Tengo ganas que este año termine pronto«, expresó el argentino ante esta frustrante jornada sabatina, en donde largó desde boxes en la carrera Sprint tras algunas modificaciones en el chasis del A525, enfocadas en la suspensión, y luego con otras revisiones en el piso que debieron reemplazar tras la tanda de prácticas del viernes.
Las tandas pasaron en el GP de Qatar y la realidad de Franco Colapinto no se modificó: último. El piloto argentino no pudo salir del fondo en ningún momento del fin de semana de la penúltima fecha de Fórmula 1, desde el único entrenamiento libre, pasando por la qualy del sprint, el sprint y, finalmente, la clasificación para la carrera principal que cerró el segundo día de actividad en Lusail.
La dura autocrítica de Franco Colapinto tras la Clasificación del Qatar GP: "Fue una mala Qualy, manejé muy mal".
El A525 de Alpine tiene males endémicos y que no tendrán solución, se sabe desde hace rato. Los ingenieros trabajan en cada fin de semana para tratar de extirparle algo de rendimiento a un auto que es el más débil de la categoría. En Qatar mucho debieron trabajar para poner a los coches en una ventaja de performance que pudiera darles una chance a sus pilotos. Tanto es así, que se utilizó el sprint como base de pruebas para la clasificación. Y, finalmente, lograron encontrar un set up competitivo. Pero Colapinto falló en el momento clave y no lo pudo aprovechar.
FRANCO SE PASÓ UN POCO
Colapinto tocó la leca con las ruedas derechas en el comienzo de la Qualy del Qatar GP.
Mientras Gasly logró no solo avanzar a Q2 si no también meterse en Q3 con un andar veloz y consistente, el argentino no pudo pasar de Q1 y cerró el clasificador. Franco falló en sus dos primeros intentos lanzados, demasiado hándicap para tratar de avanzar al siguiente segmento. En la primera vuelta, el pibe de Pilar había conseguido un mejor tiempo que Gasly en los dos primeros sectores, pero se fue afuera en el tercer sector y la vuelta se perdió (le quitaron el tiempo por exceder los límites). Tras pasar por boxes, Colapinto fue por una segunda vuelta lanzada, que quedó en la nada al irse afuera otra vez, esta vez en el primer parcial.
LA QUALY SE LE HACE CUESTA ARRIBA A FRANCO
Colapinto volvió a tener un despiste sobre la leca en el Qatar GP.
Apretado por el tiempo que le quedaba para el final de la tanda, Colapinto finalmente logró cerrar un intento, pero fue lento. Giró en 1m21s137 y quedó 20º, a 446 milésimas de Gasly en la Q1.
Mientras el francés celebraba por radio al enterarse que estaba entre los diez, el piloto de Argentina ya estaba desde hacía rato mirando todo desde abajo. El objetivo del domingo será tratar de encontrar el ritmo que no tuvo en todo el fin de semana para cerrar el paso por Qatar con mejores sensaciones. Las chances de avanzar serán pocas, porque la pista de Lusail no entrega muchos lugares de sobrepaso y, para colmo, ni la estrategia podrá ayudarlo ante la imposición de Pirelli de que todos deberán girar 25 vueltas como máximo con cada juego de cubiertas.
Este domingo, Colapinto largará desde el 20° puesto, de no mediar otras penalizaciones, en la competencia que se desarrollará a partir de la hora 13:00 de nuestro país, y buscará completar las 57 vueltas en la pista de 5.419 metros.