Franco Colapinto se ubicó 19° en la primera práctica del GP de Singapur
Se inició la actividad del Gran Premio de Singapur en el trazado urbano de Marina Bay, en donde este fin de semana se disputa la 18ª ronda del Campeonato Mundial de Fórmula 1 y en donde el argentino Franco Colapinto completó con el Alpine A525 un total de 26 vueltas, utilizando dos juegos de neumáticos, concluyendo 19°.
Con el compuesto duro, inició y cerró esta primera práctica. Durante la primera parte de la sesión, Colapinto dio nueve giros consiguiendo en su mejor paso 1m34s655; luego, colocó un juego de blandos y con ellos dio seis giros logrando marcar 1m33s324 tras un ajuste en los alerones y retornar a boxes.
Durante los últimos minutos de la tanda, y cargando mayor combustible para evaluar el rendimiento del coche de cara a la carrera, volvió a pista con el anterior juego de neumáticos duros con los cuales dio otra decena de vueltas, marcando con ese ritmo vueltas superiores a los 95 segundos.
Al concluir la sesión, Colapinto quedó 19°, en tanto que su compañero Pierre Gasly que cumplió una labor similar y se ubicó 13° con una diferencia entre sí de 946/1000.
Un comienzo satisfactorio fue el que tuvo en los 4.957 metros del circuito callejero Marina Bay el equipo Aston Martin que con Fernando Alonso consiguió liderar el ensayo cronometrado con 1m31s116, evidenciando la evolución que va mostrando el AMR25 con el aporte de Adrian Newey que se sumó al programa del equipo este año y trabaja en el auto para 2026.
El piloto español aventajó por 150/1000 a la Ferrari de Charles Leclerc y por 0s126 al Red Bull de Max Verstappen; luego se ubicaron Lewis Hamilton (Ferrari) a 0s364 y los McLaren del líder del campeonato Oscar Piastri (a 0s365) y Lando Norris (a 0s582), seguidos por el Racing Bulls de Isack Hadjar (a 0s639). Carlos Sainz (Williams) los siguió junto a Yuki Tsunoda (Red Bull) y Esteban Ocon (Haas), quien cerró el Top 10 a más de un segundo.
De los 20 pilotos solo no pudo marcar tiempos Alex Albon, debido a que su Williams tuvo un principio de incendio cuando ingresó a boxes, y el tailandés se vio afectado por el polvo químico de los extintores cuando los mecánicos activaron los matafuegos.
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE SINGAPUR – PRÁCTICA 1
|POS.
|N°
|PILOTO
|AUTO
|TIEMPO / DIF.
|VTAS.
|1
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|1:31.116
|23
|2
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|0.150
|25
|3
|1
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|0.276
|24
|4
|44
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|0.364
|23
|5
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|0.365
|25
|6
|4
|Lando Norris
|McLaren
|0.582
|22
|7
|6
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|0.639
|28
|8
|55
|Carlos Sainz
|Williams
|0.696
|27
|9
|22
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|0.744
|25
|10
|31
|Esteban Ocon
|Haas
|1.012
|24
|11
|63
|George Russell
|Mercedes
|1.023
|22
|12
|27
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|1.199
|29
|13
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|1.262
|26
|14
|12
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|1.283
|24
|15
|30
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|1.345
|27
|16
|87
|Oliver Bearman
|Haas
|1.422
|25
|17
|5
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|1.495
|27
|18
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|1.918
|18
|19
|43
|Franco Colapinto
|Alpine
|2.208
|26
|20
|23
|Alexander Albon
|Williams
|–
|2
La próxima sesión será este mismo viernes a partir de la hora 10:00 de Argentina.