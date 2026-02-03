Franco Colapinto se prepara para Bahréin y Alpine lo muestra “enamorado de su nuevo auto”
Franco Colapinto disfruta de su primera pretemporada completa como piloto de Fórmula 1. El argentino probó por primera vez el Alpine A526 en el shakedown de Barcelona y ahora espera volver a subirse al auto en los tests que se realizarán la próxima semana en Bahréin.
El mensaje publicado este martes en las cuentas oficiales de la escudería francesa reflejó el entusiasmo del nacido en Pilar: “Enamorado de su nuevo auto”, escribió en la red social X (antes Twitter), junto a una foto de Colapinto sonriente, al lado del modelo A526.
In love with his new car pic.twitter.com/MsNkrM3blN— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) February 3, 2026
Los mecánicos e ingenieros de Alpine, con base en Enstone, se preparan para la segunda tanda de pruebas en Asia. La actividad de la Fórmula 1 se desarrollará entre el 11 y el 13 de febrero, y Colapinto buscará acumular kilómetros y ajustar los últimos detalles del auto.
La tercera y última tanda de tests será entre el 18 y el 20 de febrero, antes del inicio del campeonato con el Gran Premio de Australia, programado para el 8 de marzo.
Rendimiento de Colapinto en Barcelona
En el Alpine A526, Colapinto sumó experiencia y rodaje en las pruebas privadas de Barcelona. Completó 60 vueltas el lunes (279 km) y 58 el miércoles (270 km), en una semana intensa y bajo estricta reserva, tal como exige la Fórmula 1.
Su mejor registro en pista fue de 1m19s150/1000, aunque sin carácter oficial por el secreto de las prácticas. En la clasificación general, figuró en la 14ª posición, un dato que sirve como referencia de cara a los próximos tests en Bahréin y al inicio de la temporada 2026 de la F1.
El desempeño de Colapinto ilusiona al equipo y a los fanáticos, mientras continúa conociendo su nuevo coche y ajustando los detalles finales para llegar con ritmo al comienzo del campeonato.