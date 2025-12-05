Franco Colapinto se estrelló con la realidad y quedó 19° en la Práctica Libre 2 de Abu Dhabi
Tras el alentador comienzo en la primera práctica del Gran Premio de Abu Dhabi, en donde fue décimo, la situación de Franco Colapinto y el equipo Alpine no pudo revalidar ese resultado en la segunda sesión, en donde tanto el argentino como su compañero Pierre Gasly ocuparon las últimas posiciones de la tabla de tiempos en el circuito de Yas Marina.
Colapinto se ubicó 19° con un tiempo de 1m24s771 y que fue registrado cuando utilizaba neumáticos de compuesto blando (rojos), con los que transitó la pista de 5.281 metros durante seis giros de los 26 que completó con gomas de compuesto duro, en el comienzo y en el final de la sesión nocturna en la pista emiratí, precediendo a Gasly por 192/1000, y quedando a más de 1s6 de Lando Norris (McLaren), quien volvió a encabezar las posiciones.
La dificultad en la prestación de ambos A525 podría centrarse en el tren trasero, que le impide tanto a Colapinto como al francés transitar con mejor adherencia en las curvas de Yas Marina, esforzándolos para bajar sus registros y con ello excederse en algunos frenajes saliendo del límite de pista, pero quedando relegados en el orden de las posiciones de esta tanda.
Como ocurrió en la primera salida a pista, Lando Norris volvió a marcar el mejor tiempo con el McLaren en la segunda tanda con 1m23s083, demostrando el buen rendimiento del MCL39 para recorrer el escenario de Abu Dhabi, y concretando una diferencia de 0s363 sobre el Red Bull de Max Verstappen. Ellos, junto a Oscar Piastri (11° con McLaren) llegan a esta última fecha como los principales candidatos al título que defiende -y pretende extender- el neerlandés.
La puja se reflejó en la práctica, cuando en el comienzo Norris intentaba iniciar una de sus vueltas veloces y Verstappen observó que se acercaba con fuerte ritmo, realizando una maniobra para salir de la trayectoria ideal y dejar que el británico lo supere; esto determinó una investigación de los comisarios de FIA sobre alguna supuesta acción de bloqueo, la cual quedó descartada y sin prosperar alguna acción.
En la cuarta posición quedó el Mercedes de George Russell (a 0s379), superando al Haas de Oliver Bearman (a 0s418), los Sauber de Nico Hülkenberg (a 0s467) y Gabriel Bortoleto (a 0s487), el Racing Bulls de Isack Hadjar (a 0s574), la Ferrari de Charles Leclerc (a 0s575), el Aston Martin de Fernando Alonso (a 0s625) y el Mercedes de Kimi Antonelli (a 0s667).
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE ABU DHABI – PRÁCTICA 2
|POS.
|N°
|PILOTO
|AUTO
|TIEMPO / DIF.
|VTAS.
|1
|4
|Lando Norris
|McLaren
|1:23.083
|28
|2
|1
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|0.363
|31
|3
|63
|George Russell
|Mercedes
|0.379
|29
|4
|87
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|0.418
|28
|5
|27
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|0.467
|28
|6
|5
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|0.487
|28
|7
|6
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|0.574
|29
|8
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|0.575
|31
|9
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|0.625
|27
|10
|12
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|0.667
|29
|11
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|0.680
|29
|12
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|0.749
|29
|13
|55
|Carlos Sainz
|Williams
|0.789
|31
|14
|44
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|0.856
|29
|15
|23
|Alexander Albon
|Williams
|0.867
|32
|16
|31
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|0.875
|27
|17
|22
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|1.220
|29
|18
|30
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|1.391
|32
|19
|43
|Franco Colapinto
|Alpine
|1.688
|28
|20
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|1.880
|30
La próxima actividad de F1 en el GP de Abu Dhabi será el sábado a partir 7:30 con la Práctica 3 y posteriormente, desde las 10:00 de nuestro país, la última clasificación de la temporada.