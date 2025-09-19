Franco Colapinto regresa a Bakú, el circuito callejero donde logró sus primeros puntos en la Fórmula 1
El argentino Franco Colapinto vuelve al Gran Premio de Azerbaiyán, el escenario donde el año pasado, en su segunda carrera en la Fórmula 1, consiguió sus primeros puntos y accedió a la Q3. Sin embargo, el presente de Alpine es muy distinto al de entonces: el déficit de potencia del motor Renault complica seriamente las expectativas de rendimiento en las largas rectas del trazado de Bakú.
“El del año pasado parecía un fin de semana muy difícil, era mi segunda carrera en la F1 y en un callejero tan complicado como Bakú. Haber andado tan bien fue muy positivo para mí y para mi futuro. Este circuito me trae muy lindos recuerdos. Ahora será más complicado que en 2023, sobre todo por las rectas largas”, señaló el bonaerense de 22 años, que afrontará su undécima participación con el equipo francés.
Colapinto reconoció además que el auto “no copia bien los baches” y que será un reto adaptarse: “Sabemos que no tenemos el mejor coche, pero intentaremos dar lo mejor y buscar cada detalle que nos acerque a la performance que queremos”. El argentino llega con buenos antecedentes recientes, tras superar a su compañero Pierre Gasly en Hungría y Países Bajos, aunque en Italia debió acatar órdenes de equipo.
El joven piloto también se refirió a las presiones externas y a las declaraciones cruzadas de Flavio Briatore, que primero lo criticó y luego lo mencionó como candidato para 2026: “El ruido externo no me influye tanto, aunque hay que saber controlarlo. Lo importante es seguir progresando, sentirme más cómodo con el auto y ser más consistente”, sostuvo en ESPN.
El desafío de Bakú
La pista de 6.003 metros, diseñada por Hermann Tilke, combina curvas estrechas y una recta principal de 2.200 metros, donde se alcanzan casi 350 km/h, velocidad a la que el Alpine difícilmente llegue. Uno de los mayores riesgos está en la curva 8, de apenas 7,6 metros de ancho en la zona del Castillo, considerada la más angosta del calendario.
Bakú ha sido escenario de múltiples incidentes: el golpe de Charles Leclerc en 2019, su accidente virtual en plena pandemia en la misma curva, el choque entre Verstappen y Ricciardo en 2018 o la salida de pista de Hamilton en 2021.
Para Colapinto, que ya sufrió un roce con los muros en su primera experiencia allí, el objetivo será claro: “evitar las paredes, aprovechar las curvas lentas y perder lo menos posible en las rectas”. Una carrera especial, marcada por recuerdos inolvidables y nuevos desafíos.