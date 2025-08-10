Franco Colapinto recarga pilas jugando al pádel
Franco Colapinto aprovechó el receso de la Fórmula 1 para jugar al pádel con su amigo artista Bizarrap y con Fernando Belasteguín, el crack argentino de 46 años que fue el número uno del mundo en esa disciplina. El astro está por abrir un complejo de canchas de dicho deporte que se llamará Bela Pádel Center.
En este contexto, el piloto de Alpine publicó una foto junto a ambos en una historia en su cuenta oficial de Instagram (@francolapinto), donde tiene casi cinco millones de seguidores.
“Qué ilusión tenerte acá Franco Colapinto! La próxima, con la pala y con Fernando Belasteguín de coach en la cancha!”, escribieron desde el perfil del complejo de canchas en Instagram junto a la postal con todos juntos. Incluso, replicaron la postal que había subido el propio “Fran” inicialmente y agregaron en la parte central inferior: “Esto es de locos (y todavía no hemos abierto hahahahha)”.
La máxima categoría del automovilismo mundial se prepara para la próxima competencia, que será el 31 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort. Mientras, Alpine liderado por el asesor ejecutivo italiano Flavio Briatore trabaja para superar de a poco la crisis e intenta salir de la última posición en la Copa de Constructores.