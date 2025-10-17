Franco Colapinto quedó 16° en la práctica de Austin

Colapinto inició la tanda con neumáticos duros, como lo hizo la mayoría de sus adversarios a excepción de Fernando Alonso y Lance Stroll quienes giraron con el compuesto medio; el argentino completó con ese rodado 17 vueltas, logrando en su mejor vuelta marcar 1m37s130.
Tras hacerlo, se pasó en el frenaje de la primera curva pero no tuvo inconvenientes ni daños en su máquina; al mismo tiempo, el canadiense Stroll motivaba una bandera roja por el desprendimiento de un elemento del coche en la curva 19.
Tras casi diez minutos se reanudó la tanda, y luego de una serie de diez vueltas Colapinto paró en boxes y tras un último chequeo volvió a pista con neumáticos blandos, logrando cerrar su labor marcando 1m34s653 en el mejor de los siete giros que transitó con este juego de gomas rojas, colocándose 16° a 1s359 de Lando Norris (McLaren), y nuevamente por delante de su compañero Pierre Gasly quien lo siguió a 12/1000 en la tabla de posiciones.
Con 1m33s294, el británico Lando Norris cerró la práctica de F1 en el Circuito de las Américas liderando con el McLaren MCL39, consolidando otra vez el balance de esta unidad en cada trazado; cuando se bajaba la bandera de cuadros en el equipo que dirige Zak Brown vio como el Sauber de Nico Hülkenberg quebraba el esperado «1-2» del equipo de Woking y se filtraba entre el primero y el australiano Oscar Piastri, escalonándose ambos a 0s255 y 0s279, respectivamente.
Detrás se posicionaron Fernando Alonso (a 0s345), el campeón Max Verstappen (a 0s354 con Red Bull), Alexander Albon (a 0s626 con Williams), George Russell (a 0s637 con Mercedes), Lewis Hamilton (a 0s671 con Ferrari), e Isack Hadjar (a 0s861 con Racing Bulls); el décimo puesto le correspondió a Oliver Bearman (Haas).
Clasificador de la Práctica
|POS.
|N°
|PILOTO
|AUTO
|TIEMPO / DIF.
|VTAS.
|1
|4
|Lando Norris
|McLaren
|1:33.294
|23
|2
|27
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|0.255
|24
|3
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|0.279
|26
|4
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|0.345
|23
|5
|1
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|0.354
|26
|6
|23
|Alexander Albon
|Williams
|0.626
|27
|7
|63
|George Russell
|Mercedes
|0.637
|27
|8
|44
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|0.671
|25
|9
|6
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|0.861
|25
|10
|87
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|1.039
|27
|11
|31
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|1.074
|26
|12
|5
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|1.184
|24
|13
|22
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|1.237
|24
|14
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|1.316
|23
|15
|30
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|1.325
|25
|16
|43
|Franco Colapinto
|Alpine
|1.359
|25
|17
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|1.371
|24
|18
|12
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|1.443
|27
|19
|55
|Carlos Sainz
|Williams
|2.580
|9
|20
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|2.786
|18
A partir de la hora 18:30 de nuestro país, Colapinto y el resto de los 20 pilotos volverán a girar en el trazado texano para afrontar la sesión clasificatoria correspondiente a la carrera Sprint que se desarrollará este sábado desde las 14:00.