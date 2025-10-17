Maran Suites & Towers

Franco Colapinto quedó 16° en la práctica de Austin

Redacción | 17/10/2025 | Deportes | No hay comentarios
En una tarde calurosa (la temperatura ambiente orilló los 30°C), arrancó la actividad de Fórmula 1 en el Gran Premio Estados Unidos que se desarrolla en el circuito texano de Austin. Allí, el argentino Franco Colapinto logró el 16° puesto con el Alpine A525, en donde giró con el setup que desarrollaron los ingenieros del equipo de Enstone para afrontar la única sesión de practicas en la pista de 5.513 metros.

Colapinto inició la tanda con neumáticos duros, como lo hizo la mayoría de sus adversarios a excepción de Fernando Alonso y Lance Stroll quienes giraron con el compuesto medio; el argentino completó con ese rodado 17 vueltas, logrando en su mejor vuelta marcar 1m37s130.

Tras hacerlo, se pasó en el frenaje de la primera curva pero no tuvo inconvenientes ni daños en su máquina; al mismo tiempo, el canadiense Stroll motivaba una bandera roja por el desprendimiento de un elemento del coche en la curva 19.

Tras casi diez minutos se reanudó la tanda, y luego de una serie de diez vueltas Colapinto paró en boxes y tras un último chequeo volvió a pista con neumáticos blandos, logrando cerrar su labor marcando 1m34s653 en el mejor de los siete giros que transitó con este juego de gomas rojas, colocándose 16° a 1s359 de Lando Norris (McLaren), y nuevamente por delante de su compañero Pierre Gasly quien lo siguió a 12/1000 en la tabla de posiciones.

Con 1m33s294, el británico Lando Norris cerró la práctica de F1 en el Circuito de las Américas liderando con el McLaren MCL39, consolidando otra vez el balance de esta unidad en cada trazado; cuando se bajaba la bandera de cuadros en el equipo que dirige Zak Brown vio como el Sauber de Nico Hülkenberg quebraba el esperado «1-2» del equipo de Woking y se filtraba entre el primero y el australiano Oscar Piastri, escalonándose ambos a 0s255 y 0s279, respectivamente.

Detrás se posicionaron Fernando Alonso (a 0s345), el campeón Max Verstappen (a 0s354 con Red Bull), Alexander Albon (a 0s626 con Williams), George Russell (a 0s637 con Mercedes), Lewis Hamilton (a 0s671 con Ferrari), e Isack Hadjar (a 0s861 con Racing Bulls); el décimo puesto le correspondió a Oliver Bearman (Haas).

Clasificador de la Práctica

POS. PILOTO AUTO TIEMPO / DIF. VTAS.
1 4 Lando Norris McLaren 1:33.294 23
2 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber 0.255 24
3 81 Oscar Piastri McLaren 0.279 26
4 14 Fernando Alonso Aston Martin 0.345 23
5 1 Max Verstappen Red Bull Racing 0.354 26
6 23 Alexander Albon Williams 0.626 27
7 63 George Russell Mercedes 0.637 27
8 44 Lewis Hamilton Ferrari 0.671 25
9 6 Isack Hadjar Racing Bulls 0.861 25
10 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 1.039 27
11 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 1.074 26
12 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1.184 24
13 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1.237 24
14 18 Lance Stroll Aston Martin 1.316 23
15 30 Liam Lawson Racing Bulls 1.325 25
16 43 Franco Colapinto Alpine 1.359 25
17 10 Pierre Gasly Alpine 1.371 24
18 12 Kimi Antonelli Mercedes 1.443 27
19 55 Carlos Sainz Williams 2.580 9
20 16 Charles Leclerc Ferrari 2.786 18

A partir de la hora 18:30 de nuestro país, Colapinto y el resto de los 20 pilotos volverán a girar en el trazado texano para afrontar la sesión clasificatoria correspondiente a la carrera Sprint que se desarrollará este sábado desde las 14:00.

