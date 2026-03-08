Franco Colapinto: “Pronto vamos a estar más fuertes”
Franco Colapinto, como todos en Alpine, llegaron a Australia con la ilusión en alto. El tan esperado 2026 finalmente llegó y, con eso, la nueva normativa técnica por la cual el equipo de Enstone hizo la gran apuesta. El objetivo era pelear por meterse con los dos autos en la zona de puntos, sin embargo, el A526 no mostró la firmeza que había esbozado en los ensayos de pretemporada y el premio fue un puntito de la mano de Pierre Gasly y el 14º lugar del argentino.
La carrera del expiloto de Williams se vio comprometida por un error de Alpine. Un mecánico del equipo tocó el auto su auto cuando ya estaba el período de veda para acercarse y eso se transformó en una durísima sanción: stop and go, la penalización más dura que hay antes de la exclusión. Tras eso, la carrera del argentino quedó resumida a dar vuelta, por momentos con un ritmo muy elevado debido al desgaste de los neumáticos y a esperar que la endeblez que mostraron varios equipos en la fiabilidad de la nueva normativa lo acercara a algo más.
“PRONTO VAMOS A ESTAR UN POCO MÁS FUERTES”, Franco Colapinto analizó el ritmo de carrera en comparación a la Qualy.
#AusGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/f9dKsLlRnh
— SportsCenter (@SC_ESPN) March 8, 2026
“Una pena, creo que el equipo tocó el auto con 15 segundos para largar, no entendí bien qué pasó”, explicó Colapinto en el corralito después de la carrera y sin haber hablado con nadie del team para ese momento. “Hay cosas para trabajar, para mejorar. El ritmo fue un poco mejor, en carrera estaba peleando un poquito más. Por suerte terminé la competencia, fue muy larga, podría haberme quedado tirado en la largada con Lawson”, dijo el piloto de Alpine en referencia a la maniobra impactante en la que esquivó al neozelandés de Racing Bulls.
“Espero tener un poco más de performance en el futuro para pelear más adelante. En ritmo de carrera fui un poco mejor que en clasificación, más cerca de Haas y Audi. Pero me falta entender más la energía en la qualy y cómo funciona el auto con poca nafta. Creo que pronto vamos a estar más fuertes. Hay que entender cómo va a funcionar todo, fue un fin de semana de aprendizaje, pero fue muy complicado”, explicó Colapinto, quien llegó a 27 carreras disputadas en F1 y superó por una a Froilán González y se convirtió en el tercer argentino con más participaciones en F1.
En cinco días, Colapinto estará girando en Shanghái, sede de la segunda fecha del Mundial. “Ojalá que en China estemos mejor. Hay que pelear más adelante, no es donde queremos estar. Fin de semana complicado, seguro que vamos a dar un saltito dentro de poco. Si mejoramos el ritmo de qualy vamos a dar un pasito”, cerró.