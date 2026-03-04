Franco Colapinto probó jugar al cricket antes del inicio de la Fórmula 1 en Australia
Melbourne ya respira Fórmula 1 y uno de los focos de atención es Franco Colapinto. El argentino llegó con anticipación para el arranque del campeonato 2026 y se mostró muy activo en la previa del Gran Premio de Australia. Entre paseos por la ciudad, contacto con hinchas y compromisos con la prensa internacional, comenzó a vivir la primera cita del calendario.
La escudería también organizó distintas actividades promocionales en la ciudad. Entre ellas, una visita al mítico Melbourne Cricket Ground, donde el bonaerense compartió un momento con dos figuras locales: Glenn Maxwell y Scott Boland.
Durante esas acciones también se reveló el casco que usará en la primera carrera del año. El diseño mantiene la bandera argentina y combina tonos rosa, rojo, azul y blanco, colores alineados con la identidad visual que el equipo presentará durante la nueva temporada.
Los pilotos fueron desafiados a probar sus habilidades con la mítica disciplina. “Listos para una convocatoria al equipo de Cricket Australia”, comentaron desde las redes de Alpine, y quedó claro que no les fue tan sencillo el manejo del bate y la pelota.
El argentino se dispuso a realizar el entrenamiento, pero cuando le lanzaron la pelota no pudo pegarle con el bate y su lamento se escuchó fuerte y claro. Aunque Gasly tampoco tuvo suerte, la naturaleza competitiva de ambos les impidió abandonar el desafío.
¡Franco aprendiendo a jugar Cricket en Australia!
Continuaron ganando confianza con el bate y de a poco fueron encontrando la pelota y, con los consejos y recomendaciones de los profesionales, lograron lanzarla cada vez más lejos. Aunque Colapinto terminó por pegarle varias veces a la red, su risa y la de todos los presentes dieron cuenta de que, aunque lo suyo es el automovilismo, nunca es mala idea aprender un nuevo deporte.
La carrera en Albert Park tendrá un valor especial para el piloto argentino. Aunque será su tercera temporada en la máxima categoría, será la primera vez que llega al inicio del torneo después de completar toda la pretemporada con su equipo. Esa continuidad marcó un cambio importante en la preparación del piloto de Pilar.
Antes de viajar a Oceanía, atravesó semanas intensas de trabajo en Europa. Tras los ensayos en Barcelona y Bahréin, pasó varios días en la base de Enstone dedicándose al simulador para conocer mejor el circuito australiano y adaptarse a los nuevos modos de funcionamiento del A526.