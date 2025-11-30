Franco Colapinto por mérito propio y coyunturas ajenas escaló al 14° lugar en Qatar
Culminó el fin de semana del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 y allí Franco Colapinto pudo cumplir con un nuevo desafío a bordo del Alpine A525, terminando en el 14° puesto de la carrera, revirtiendo los adversos resultados del viernes y sábado a pesar de haber comenzado desde la calle de boxes al penalizar por otra modificación realizada en su coche durante el régimen de parque cerrado.
El GP de Qatar estuvo marcado por la estrategia, ya que ningún piloto logró completar las 25 vueltas con el mismo juego de neumáticos, lo que obligó a realizar al menos dos paradas en boxes. En este aspecto, McLaren volvió a quedar expuesto con una estrategia que no funcionó, mientras que Verstappen, fiel a su estilo, completó una muy buena actuación y se mantuvo con serias chances de pelear el título.
El piloto argentino afrontó la competencia en el circuito de Lusail con neumáticos duros en el inicio, con los cuales hizo siete giros para luego pasar a calzar el primer juego de compuesto medio; en ese tramo, Colapinto pudo progresar un par de posiciones por los retrasos de su compañero de equipo Pierre Gasly y de Nico Hülkenberg (Sauber), quienes protagonizaron un toque entre sí y provocó el abandono del alemán, generando una neutralización con Auto de Seguridad por cuatro vueltas.
Con el primer set de compuesto medios, Colapinto pudo reacomodarse en la competencia en 16° puesto ante la parada de varios pilotos para concretar un primer reemplazo de neumáticos; el pilarense se mantuvo por otras 25 vueltas con dicho juego (cumpliendo con la sugerencia de Pirelli ante los equipos para preservar la seguridad), y con el siguiente recambio consiguió afrontar la última parte de la carrera y terminando en 14° puesto ante los retrasos de Lance Stroll (Aston Martin) y el francés Isack Hadjar (Racing Bulls).
Dicho resultado le permitió a Colapinto cerrar esta penúltima ronda del calendario tras un fin de semana en donde debió esforzarse al máximo para conducir un inestable auto, que le impidió mejorar el 20° puesto en las sesiones cronometradas y en la carrera Sprint, y aguardando por el cierre de temporada el fin de semana venidero en Abu Dhabi, tras lo cual se abocará en los test que llevará a cabo para los nuevos coches de 2026.
En siete días, el Mundial 2025 finalizará en Abu Dhabi, un momento que ya todos esperan en Alpine, especialmente Colapinto. La gran levantada que protagonizó desde Hungría hasta México quedó lejos. Por estos días, especialmente en Brasil, Las Vegas y Qatar, volvió a sufrir con los problemas crónicos de su A525. El argentino ya dijo que espera que el año finalice y llegue el 2026, temporada en la que todos estrenarán nuevos modelos de autos y motores.
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE QATAR – CARRERA
|POS.
|N°
|PILOTO
|AUTO
|VTAS.
|TIEMPO / DIF.
|1
|1
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|57
|1:24:38.241
|2
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|57
|7.995
|3
|55
|Carlos Sainz
|Williams
|57
|22.665
|4
|4
|Lando Norris
|McLaren
|57
|23.315
|5
|12
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|57
|28.317
|6
|63
|George Russell
|Mercedes
|57
|48.599
|7
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|57
|54.045
|8
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|57
|56.785
|9
|30
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|57
|1:00.073
|10
|22
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|57
|1:01.770
|11
|23
|Alexander Albon
|Williams
|57
|1:06.931
|12
|44
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|57
|1:17.730
|13
|5
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|57
|1:24.812
|14
|43
|Franco Colapinto
|Alpine
|56
|-1 vta
|15
|31
|Esteban Ocon*
|Haas F1 Team
|56
|-1 vta
|16
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|56
|-1 vta
|17
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|55
|-2 vta
|18
|6
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|55
|-2 vta
|NC
|87
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|41
|–
|NC
|27
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|6
|–
|PROMEDIO: 218,969 Km/h.
|RÉCORD DE VUELTA: Piastri, 1m22s996, a 235,052 Km/h.
|*Ocon, 5 segundos de penalización por falsa largada
El trazado de Yas Marina será el último encuentro del certamen 2025, para disputara el Gran Premio de Abu Dhabi, el próximo fin de semana, y que tendrá la carrera a partir de la hora 11:00 de Argentina.