Franco Colapinto piloto Alpine 2026: “Ha sido un camino largo y difícil”
Por primera vez, Franco Colapinto afrontará una temporada completa de Fórmula 1 desde el inicio, aunque llegará a ese debut con la experiencia de veintiséis Grandes Premios disputados: 9 con Williams y 17 con Alpine. Además, tendrá la oportunidad de participar en los test de pretemporada, una instancia clave del calendario en la que nunca antes había intervenido. El argentino se prepara así para inaugurar una nueva etapa en su trayectoria deportiva.
Sobre su continuidad, Colapinto resaltó: “Estoy muy agradecido a Flavio y a todo el equipo por confiar en mí para ayudar a impulsar al equipo hacia adelante en el futuro. Desde que debuté en la Fórmula Uno, sabía que, dadas las circunstancias, sería un gran reto mantener mi puesto en este deporte”.
A esto, agregó: “Ha sido un camino largo y difícil, y estoy muy orgulloso de tener la oportunidad de volver a pilotar con este equipo en 2026, junto a Pierre, que ha sido un gran compañero y sin duda seguirá siendo alguien de quien puedo seguir aprendiendo. Por último, es muy especial y oportuno hacer este anuncio aquí en Brasil este fin de semana″.
La confirmación de su continuidad llegó después de varias semanas de expectativa y de mensajes enigmáticos por parte del piloto y de la escudería. El ascenso de Colapinto dentro de Alpine no solo se explica por su desempeño en pista, sino también por su capacidad de adaptación a un complicado monoplaza A525. A pesar de su escasa experiencia previa con los vehículos de la escudería de Enstone, el argentino logró igualar e incluso superar en ocasiones los resultados de su compañero Gasly, lo que le valió la confianza del equipo para asegurar su continuidad desde el inicio de la próxima temporada.
La llegada del piloto de Pilar respondió a un pedido expreso de Flavio Briatore, asesor ejecutivo y figura de peso en la toma de decisiones de la escudería. El directivo italiano había señalado que el único rival de Colapinto para 2026 era el estonio Paul Aron, quien aún no debutó en la Fórmula 1, aunque participó en varias sesiones de entrenamientos libres.