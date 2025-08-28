Franco Colapinto se mostró optimista sobre su futuro en Alpine: “Estamos muy enfocados en el desarrollo del próximo año”
Tras el receso por vacaciones de verano en Europa, la Fórmula 1 regresa al circuito de Zandvoort para el Gran Premio de los Países Bajos. En este contexto, Franco Colapinto cumplió un año en la categoría y destacó su progreso, además de manifestar su compromiso con los próximos desafíos y el desarrollo del monoplaza Alpine 2026.
“Estamos muy enfocados en el desarrollo del próximo año”, afirmó el piloto argentino, quien fue elegido por Williams hace un año para disputar las últimas nueve carreras de la temporada 2024 en reemplazo de Logan Sargeant. Colapinto resaltó que la situación actual del equipo francés es compleja, pero mantiene una actitud positiva y un fuerte compromiso con su crecimiento profesional.
Al recordar su llegada a la máxima categoría, Colapinto describió el momento como la realización de un sueño de infancia. “Desde muy joven, llegar a Fórmula 1 fue mi objetivo. Tener esta oportunidad hace un año fue un gran recuerdo que nunca olvidaré”, expresó el oriundo de Pilar.
El piloto destacó la importancia de la experiencia acumulada en su primer año y reconoció que el futuro en la categoría es impredecible: “No puedo decir dónde estaremos en un año, pero la Fórmula 1 siempre es donde quiero estar. Continuar apoyando al equipo y trabajar con Alpine es mi objetivo”.
Además de competir, Colapinto está involucrado en el desarrollo del monoplaza 2026 de Alpine, buscando mejorar la performance del coche ante el próximo cambio de reglamento. “Desde el inicio de la temporada trabajamos duro para entender el coche y dónde podemos mejorar”, señaló.
En cuanto a los resultados deportivos, Alpine atraviesa una temporada complicada, ocupando el último lugar del Campeonato de Constructores con 20 puntos, todos sumados por Pierre Gasly. El argentino no ha sumado puntos desde su debut con Alpine, siendo su mejor ubicación el puesto 13 en Mónaco y Canadá.
Colapinto también reflexionó sobre la importancia del descanso en un deporte tan exigente: “Este es un deporte muy demandante física y mentalmente. Tener un tiempo de descanso siempre es positivo para recargar energías”, indicó.
Respecto a la segunda mitad de la temporada, el piloto confía en que la experiencia adquirida le permitirá enfrentar las pistas con mayor confianza. “Va a ser más fácil entrar a estas carreras conociendo los circuitos y espero que me traiga la seguridad que necesito para mejorar los resultados”, sostuvo.
Colapinto remarcó la necesidad de seguir trabajando en el rendimiento del equipo: “Necesitamos encontrar más velocidad y consistencia, y estamos enfocados en mejorar en lo que resta de la temporada y en el desarrollo del monoplaza para el próximo año”.
Días y horarios de Franco Colapinto en el GP de Países Bajos
Viernes 29 de agosto
- Práctica Libre 1: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Países Bajos)
- Práctica Libre 2: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Países Bajos)
Sábado 30 de agosto
- Práctica Libre 3: 6.30 (Argentina) / 11.30 (Países Bajos)
- Clasificación: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Países Bajos)
Domingo 31 de agosto
- Carrera principal a 72 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Países Bajos)
Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica), F1TV (plataforma), BandSports (Brasil), DAZN (España), ESPN Deportes (Estados Unidos), Sky Italia (Italia)