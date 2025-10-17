Franco Colapinto no pudo disimular su bronca en Austin: “Me costó mucho”
La Fórmula 1 afronta un fin de semana especial en el Circuito de las Américas (COTA) y este viernes cerró con la clasificación Shootout para definir la grilla de la carrera Sprint del Gran Premio de los Estados Unidos. Franco Colapinto, que venía de superar a Pierre Gasly en la FP1, no logró superar el corte de la SQ1 y largará en la 17° ubicación. Su compañero francés de Alpine partirá en la 13° posición en Austin.
Tras quedar eliminado en la primera tanda por una diferencia mínima (0.102 segundos), Colapinto se acercó al corralito como es costumbre para atender a los medios de comunicación. No obstante, según informó el periodista de ESPN Juan Fossarolli, el argentino, que se presentó en el lugar correspondiente para dar entrevistas, estaba muy molesto y no dialogó con los medios presentes.
FIN DEL VIERNES PARA FRANCO: Colapinto no pudo avanzar a SQ2 y largará 17° en la Carrera Sprint en Austin.
“Teníamos pautado hablar con él, una pregunta. Porque las carreras Sprint y clasificación, sobre todo, es una pregunta y rápida. Sin embargo, el equipo decidió no hacer esa declaración por parte de Franco. Estaba un poco molesto y demás. Ahí te da la explicación de lo que sintió Franco, la frustración”, contó el periodista presente en Austin.
La palabra de Franco Colapinto luego de la clasificación sprint:
A pesar de esta situación, Colapinto tuvo que cumplir con el protocolo de hablar con el canal oficial de la Fórmula 1, ya que podría ser sancionado en caso de no hacerlo. “Simplemente, no conseguimos agarre en la parte trasera. Me costó mucho. Con la pista sin agarre y la potencia del auto, no me sentía bien. Y solo tuvimos una buena vuelta. Es un poco más complicado en la clasificación sprint, así que, sí, no pudimos arreglarlo a tiempo. Estuvimos muy cerca de la Q2, pero no pudimos. Mañana tendremos que encontrar la solución”, describió brevemente en diálogo con el canal oficial de la F1.
En esta misma línea, Colapinto puntualizó en las enormes dificultades que tiene el monoplaza A525 en COTA, donde hay constantes baches en el asfalto. “Estamos teniendo algunos problemas con los neumáticos, sobre todo porque hay muchos baches y el coche es muy rígido. Nos cuesta un poco, pero tenemos que encontrar la solución”, añadió el argentino, que se lo veía notablemente disgustado.
La actividad de la Fórmula 1 en el Gran Premio de los Estados Unidos seguirá este sábado con la Sprint, la cual dará inicio a las 14:30 (hora argentina). Luego, desde las 18:00, se realizará la clasificación para diagramar la grilla de salida del día domingo. La carrera principal comenzará a las 16:00 y contará con un total de 56 vueltas.