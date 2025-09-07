Franco Colapinto: “No pudimos hacer nada, en una carrera bastante aburrida”
Franco Colapinto penó la carencia de rendimiento del monoplaza Alpine en el Gran Premio de Italia y finalizó en el 17° lugar. El argentino mantuvo su posición de largada, pero no pudo avanzar lugares en Monza. Su compañero, Pierre Gasly, logró superarlo en la última vuelta al tener neumáticos blandos y por órdenes del equipo. Una vez finalizada la actividad en pista, el pilarense pasó rápidamente por el corralito de prensa y dejó en evidencia su notable frustración.
“Muy larga, muy dura. No teníamos ritmo y nada… muy solo toda la carrera y sin ritmo. Con un poco de bronca. Hay que mejorar para la próxima”, resumió escuetamente su participación del GP de Italia, en diálogo con ESPN. Caso contrario al finalizar la sesión de clasificación del día sábado, donde se acercó a los micrófonos con un semblante completamente diferente, el joven de 22 años se mostró muy sentido por el resultado final.
“No pudimos hacer nada, es una pena. Larga, bastante dura. Complicada. No tuvimos ritmo y faltó bastante”, agregó Colapinto sobre su participación en Monza, al mismo tiempo que catalogó la carrera como “bastante aburrida”.
El piloto argentino contestó afirmativamente sobre las órdenes de Alpine que le indicaron que deje pasar a Gasly en el final de la carrera. El francés ingresó en boxes en las últimas vueltas para poner gomas blandas, contra las duras de Franco. Sin embargo, el pilarense fue tajante cuando le preguntaron cuál fue el objetivo del equipo para tomar dicha decisión: “No sé… no sé”.
El pilarense quedó exhausto tras la carrera, entre la frustración de otra oportunidad perdida y la demanda física de una prueba que se le extendió demasiado. Parecía que le faltaba el aire y sufrió algún problema con la hidratación. De hecho, tuvo que recuperarse durante unos cuatro minutos en el garage de Alpine antes de hablar con la prensa, debido a una descompensación pasajera, producto de la exigencia de los 53 giros.
Ya restablecido y en ese breve encuentro, que no se extendió más de 40 segundos, mostró signos de desconsuelo por una jornada que le entregó poco y nada.
Colapinto también comentó: “Ahora toca reagruparnos y entender qué podemos mejorar para la próxima. Mis objetivos siguen siendo los mismos: aprovechar la experiencia de estas carreras pasadas, encontrar maneras de progresar con el auto y dar siempre lo mejor. Tendremos una semana para preparar lo que viene en Bakú. Estaré en Enstone con el equipo para trabajar y seguir dando pasos hacia adelante”.
La Fórmula 1 se tomará un fin de semana de descanso antes de la próxima carrera. La próxima parada será en Bakú, para disputar el Gran Premio de Azerbaiyán. Esta se realizará del 19 al 21 de septiembre. En la temporada 2024, en la que Colapinto debutó de la mano de Williams, el argentino terminó en el octavo lugar y sumó sus primeros puntos en la Máxima.