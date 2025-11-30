Franco Colapinto: “No había mucho que pudiéramos hacer, ni muchas cartas bajo la manga para jugar”
Franco Colapinto finalizó 14º en el GP de Qatar, penúltima fecha del Mundial, y encontró como positivo que la temporada está llegando al final. La semana próxima se bajará el telón de la 76ª temporada con el GP de Abu Dhabi. El argentino no se sintió cómodo con su Alpine durante todo el fin de semana de Lusail y, para colmo, el sábado cometió errores de manejo en la clasificación.
“Fue una carrera larga, sin mucho ritmo”, dijo Colapinto no bien finalizó la competencia. “En general no había mucho a pesar los cambios que hicimos en el auto. Fue un día difícil, hoy y ayer. Hoy manejé mejor, pero patiné mucho en las curvas”, agregó.
Alpine no logró encontrar una puesta a punto a gusto del bonaerense en el fin de semana qatarí, para las características del trazado: “Es un circuito en el que se necesita velocidad y no encontré nada de set up, lo que quería tener en todo el fin de semana. Está siendo un fin de año difícil. Lo positivo es que queda una sola carrera. Ojalá que ya se termine, queda poco, último esfuerzo con el equipo y la fábrica”, añadió Franco.
“NO ENCUENTRO EL RITMO… NO TENGO CONFIANZA”
Franco Colapinto analizó lo que fue la carrera tras terminar 14° en el Gran Premio de Qatar.pic.twitter.com/DTUWgAsE8O
— Minuto Videos (@minutovideos) November 30, 2025
“Sabíamos que al salir desde el Pit Lane, y con los stint de neumáticos máximos para esta carrera, la mayoría de los equipos ejecutarían estrategias similares y habría menos variables que nos dieran oportunidades de avanzar. Así que, realmente no había mucho que pudiéramos hacer, ni muchas cartas bajo la manga para jugar”, remarcó el piloto argentino.
“Hizo que fuera una tarde larga y solitaria, aunque logramos recuperar algunas posiciones y mantenernos detrás de los coches de adelante. El coche se sintió mejor con los cambios de configuración que hicimos, pero en última instancia, nos faltó velocidad y opciones de estrategia para atacar. Ayer estaba decepcionado conmigo mismo, pero hoy fue un mejor día, aunque en general tuve problemas de agarre y derrapaje, especialmente en la parte final de la carrera”, reconoció.
“Hay mucho que aprender del fin de semana, con el equipo probando algunas cosas. Ahora estamos mirando hacia la última carrera en Abu Dabi e intentando cerrar la temporada con una nota positiva como equipo”, concluyó Colapinto.