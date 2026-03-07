Franco Colapinto: “No es donde queríamos estar pero creo que vamos por buen camino”
La esperada temporada 2026 de la Fórmula 1 afrontó su primera sesión de clasificación en el Gran Premio de Australia. En el Albert Park Circuit, Franco Colapinto largará 16° después de meterse a la Q2. Pierre Gasly, su compañero en la escudería francesa, logró superarlo, pero el rendimiento del Alpine no fue suficiente e iniciará la carrera en Melbourne en el 14° puesto. El argentino aseguró tener “una idea” sobre los problemas de rendimiento del A526.
“Lleva semanas de proceso diseñar una parte de un auto; al final te vas dando cuenta de las cosas que le faltan o de los problemas que tiene, de lo que no. Capaz se correlaciona algo en el simulador, pero después llevarlo a la práctica y la realidad en pista es difícil”.
“Lleva muchos años…”, largó antes de reírse de su fallido. “¡Años espero que no! Pero meses y semanas de diseño, después de elaboración en la fábrica. Entonces lleva tiempo mejorar estas cosas. Creo que lo más importante es entender de dónde vienen un par de los problemas grandes del auto y trabajar en eso”, aclaró.
En relación al buen rendimiento en la pretemporada de Baréin y este mal comienzo, el argentino reflexionó: “Es totalmente distinto. Va a haber que trabajar para entender todas las diferencias. Creo que vamos por buen camino. No es donde queríamos estar. Hay que laburar. En Baréin esperamos estar peleando por entrar a Q3 y ahora vemos otros equipos como Visa Cash App (Racing Bulls), Audi, hay un par que están muy fuertes comparados con nosotros. Hay que entender el porqué e intentar mejorar esos temitas que nos faltan. Va a ser importante traer las mejoras rápido, porque es un campeonato largo. Para progresar, es importante evolucionar rápido”.
Cuando le contaron que Sergio Checo Pérez avisó que iba a ser una carrera un tanto caótica, el argentino planteó: “Ojalá que haya un poquito de lío. Para que haya un poco de emoción. Veremos que pasa. Creo que hay mucho por entender todavía”.
En el cierre, al ser consultado sobre la nueva modalidad de gestión de la batería, Colapinto sentenció: “Es difícil, especialmente cuando no tenes la gente de Mercedes, que es la gente que está haciendo el motor en tu equipo. Es un poquito más complicado encontrar la información que querés. Creo que, dentro de todo, trabajando bien y empujando con el equipo. Va a llevar tiempo progresar hasta donde queremos. Creo que tenemos buen ritmo en carrera”.
Más tarde, en declaraciones difundidas por la escudería francesa, Franco manifestó: “No ha sido el día más fácil en pista ni el fin de semana más fácil hasta ahora, ya que hemos tenido dificultades desde el principio. No estamos donde queríamos ni esperábamos después de un par de buenas sesiones de pruebas en Baréin. Algunos equipos parecen más fuertes de lo que pensábamos y han dado un paso adelante. Hay mucho trabajo en marcha entre bastidores, tanto en pista como en la fábrica, y ya hemos logrado avances positivos desde el inicio del fin de semana el viernes”.
Y luego, añadió: “Esta nueva generación de coches y la normativa son completamente nuevas, y todavía queda mucho por aprender y comprender en cada circuito. Parece que nos falta algo en comparación con los demás, pero tenemos una buena idea de dónde priorizar y mejorar. No nos rendimos y creo que podemos avanzar en la carrera de mañana, donde debería haber oportunidades de adelantamiento y que también ha demostrado ser una carrera en la que simplemente hay que sobrevivir hasta la bandera a cuadros para obtener una recompensa. Así que intentaremos centrarnos en hacer una buena salida y Mantenernos en la contienda”.
El telón en el Gran Premio de Australia se bajará con la carrera principal del domingo 8 de marzo. La competición en el Albert Park Circuit de Melbourne dará inicio a las 01:00 (hora argentina) y contará con un total de 58 vueltas.