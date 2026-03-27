Franco Colapinto mejora registros, pero su Alpine ratifica flaquezas de aerodinámica en Susuka
Viernes difícil para Franco Colapinto y Alpine; uno más y van… Es casi una constante para el equipo de Enstone eso de tener un inicio de fin de semana complicado. Los ingenieros y pilotos del team francés ya tienen vasta experiencia en trabajar hasta altas horas de la noche después del primer día de actividad en cada Gran Premio. Y Japón, sede de la tercera fecha de la 77ª temporada de F1, no fue la excepción. El argentino y su compañero Pierre Gasly quedaron lejos de la punta: el francés fue 14º y Colapinto, 17º.
Colapinto no había girado nunca en el trazado de Suzuka. En el primer entrenamiento se ubicó 16º, con 1m33s361. No la tuvo fácil, porque sufrió mucho con la parte frontal. La pérdida de carga aerodinámica en el tren delantero ya la había experimentado el A526 en las zonas rápidas de Melbourne, donde se disputó la primera fecha. Esas flaquezas del Alpine se vieron menguadas en China, una pista con muchas zonas de baja velocidad, que ayudaron al auto.
En la segunda salida en Suzuka, Colapinto, como el resto de los pilotos (salvo Arvid Lindblad, quien no pudo girar por problemas en su Racing Bulls) mejoró mucho su tiempo. Con neumáticos blandos, Franco marcó 1m32s438 (nueve décimas más veloz que en la primera salida), pero quedó 17º y a 2s305 de Oscar Piastri, el más veloz. En el ensayo inicial estaba a 1s695 de George Russell, quien había dominado.
☝️Colapinto terminó 17º en la Práctica 2 del GP de Japón y preocupó por un gesto de dolor
Al descender del auto, se lo observó tocándose el hombro derecho, una imagen que se repitió en varias de sus detenciones.https://t.co/Qo9lc373fp pic.twitter.com/u7SJVrDnwL
— Haceinstantes (@Haceinstantes) March 27, 2026
En total, Franco completó 52 vueltas en una pista totalmente desconocida para él y continuó exhibiendo molestias en su hombro derecho.
Para colmo, como si fuera poco, Colapinto debió pasar por la oficina de los comisarios deportivos después del entrenamiento para declarar ante la investigación iniciada por su manejo errático en la curva 15 y molestar a Max Verstappen. En la imagen se pudo ver cómo el argentino manejaba en zigzag, como tratando de poner los neumáticos en temperatura, y bloqueó el giro del tetracampeón.
| Así fue el incidente entre Max Verstappen y Franco Colapinto en la FP2 del circuito Sazuka, Japón pic.twitter.com/LoCWMn3LFc
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Finalmente, todo quedó en una advertencia después de que Colapinto reconociera su error. Según el veredicto, tras el zigzagueo, se quedó en la trayectoria ideal, obstaculizando al neerlandés.
Viernes difícil para Colapinto y Alpine. Otra vez, el A526 se mostró endeble en una pista con sectores muy veloces. Y en Japón, como si faltara algo, apareció Williams competitivo en los ensayos, con Alex Albon en el octavo lugar. Un rival más para Alpine que se suma a Haas, Racing Bulls y Audi en la lucha por la zona media.
FP2 CLASSIFICATION
Piastri outpaces the two Mercedes #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/D0fOl2o9X0
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Piastri sorprendió a los Mercedes y fue el más rápido de los dos primeros entrenamientos. El piloto de McLaren voló en la segunda práctica libre y superó a Antonelly y a Russell. Norris y las Ferraris completaron el Top 6.
Colapinto mejoró su vuelta pero estuvo más lejos de la punta, terminó 17º. Verstappen fue décimo y Gasly décimo cuarto.
Colapinto viene de brindar su mejor trabajo en F1 en China. En Alpine saben de dar vuelta el andar en un mismo Gran Premio y en Japón deberán trabajar porque los dos quedaron lejos. Gasly fue 14º, a 1s601 de la punta. Mejorar ese subviraje del que Franco hizo comentarios por radio durante todo el viernes será la primera tarea. Todavía queda una tanda de pruebas este sábado, antes de la qualy.
Lo que viene…
Práctica libre 3: viernes a las 23:30.
Clasificación: sábado a las 03:00.
Carrera: domingo a las 02:00.