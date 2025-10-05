Franco Colapinto: “Me siento muy frustrado”
Teniendo en cuenta el pobre poderío de su monoplaza, y las siempre erróneas estrategias de Alpine, Franco Colapinto completó una notable actuación en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 pese a concluir en el 16° puesto. Pierre Gasly, su compañero, terminó en el 19° puesto, otra vez por detrás del oriundo de Pilar. “Me siento muy frustrado”, confesó, tras otro decepcionante papel de la escudería.
Una vez finalizada la actividad en pista, el joven de 22 años dialogó con los medios y se refirió a su actuación en Singapur, donde se mostró bastante molesto por el rendimiento del monoplaza A525 de Alpine. “Fue una carrera muy frustrante. Le pongo mucha garra, pero no sale nada y vamos muy despacio. Por momentos es inmanejable el auto. No entiendo bien por qué vamos tan lentos. Mucho más lentos que otros en algunos momentos”, comentó el argentino en declaraciones con ESPN.
En esta misma línea, Colapinto siguió puntualizando en que intenta exprimir al máximo el vehículo, pero que termina sufriendo en todas las carreras. “Corrí con mucha degradación, haciendo lo mejor que podía en cada momento. Pero no sale nada. Una carrera mala”, resumió el pilarense lo ocurrido en las calles de Marina Bay.
Por su parte, hizo una breve comparación con sus actuaciones con Williams, donde palpitó brevemente lo que será el GP de los Estados Unidos, y dejó en evidencia los problemas del monoplaza Alpine.“El año pasado me mostraba más y podía hacer buenas largadas como la de hoy. Pero después me podía mantener y podía aguantar autos como el Red Bull. Hoy, solamente… muy lento, muy despacio, lejos de los demás. Es una carrera muy larga y muy frustrante cuando te pasan todos y no podes hacer nada”, argumentó.
“No entiendo bien por qué vamos tan lento” analizó Colapinto tras terminar P16 en Singapur.
#SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/aZRYeHUIUa
— SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2025
Tras esto, expresó su angustia por no poder competir al mismo nivel que sus rivales: “Me defendía todo lo que podía y me pasaban igual. Si me defendía en la entrada, me pasaban en al salida. Si no me pasaban en la entrada… es muy complicado. Muy complicado para nosotros. Es una carrera muy larga, 50 vueltas con una goma media que después de 15 vueltas ya no daba más. Era inmanejable el auto”.
Para dejar en claro su postura, cuando le preguntaron si algunos de los dos stints que realizó lo habían dejado conforme, contestó con un contundente “Los dos un desastre”.
La Fórmula 1 se adentrará en la gira por América y la próxima carrera será el Gran Premio de los Estados Unidos, en Austin. Esta se realizará en el fin de semana del 17 al 19 de octubre.