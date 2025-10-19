Franco Colapinto: “Me siento incómodo, no me da confianza el auto”
Pese a las señales positivas que halló en Hungría, Franco Colapinto volvió a sentirse incómodo con su A525 en el trazado de Austin, sede del GP de Estados Unidos, 19ª fecha de la Fórmula 1. Durante el primer día de actividad en el Circuito de las Américas no había podido pasar de Q1 en la qualy para el sprint, en la carrera corta no tuvo buen ritmo y en la clasificación para el domingo quedó 15º (avanzó a Q2 tras la quita de tiempos que sufrió Alex Albon).
Misión cumplida para Franco colocando al Alpine en Q2.
“Hicimos cambios durante el fin de semana porque no me encuentro bien con el auto y no tengo la confianza que venía teniendo en las últimas carreras”, dijo el argentino ante el micrófono de ESPN. “Hicimos cambios ayer tras el entrenamiento y no funcionó. Tratamos de seguir en la misma dirección para no cambiar todo el auto y fue para peor. Son cosas para aprender en equipo, porque como yo no entiendo el set up y cómo hacer para que vaya más rápido el auto, me está costando. No es que no tuve ritmo, no estuve cómodo con el auto, me está costando ganar la confianza que había conseguido en las últimas carreras. Para Pierre es un auto más sencillo de llevarlo como está, para mí es difícil de manejar”, agregó.
"NO ESTUVE CÓMODO…ME CUESTA SER CONSISTENTE Y NO COMETER ERRORES CON UN AUTO DIFÍCIL DE MANEJAR" Franco Colapinto se refirió a su Alpine y las dificultades que presenta.
— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 18, 2025
Colapinto largará 15º, dos lugares más adelante que en 2024, año en el que terminó décimo con un punto. “Sí, largué 17 y sumé, pero tenía ritmo y este fin de semana no lo tengo. Hay que trabajar, obvio que hay que estar enfocado en mejorar el auto y tener confianza que es lo que más me falta. Es un auto duro, inestable en la entrada. Por eso se ablandó de mi lado el auto y el de Pierre va más rígido. Pero cuando se ablanda, se pierde carga aerodinámica. Por ahora no me está funcionando lo que quiero en esta pista. En las curvas rápidas me va bien, pero en lo lento pierdo. Me siento incómodo en todas las curvas. No me da confianza el auto”, cerró con cara de frustración.