Franco Colapinto: “Me entusiasma poder exigir el auto al máximo y ver dónde estamos”
El amanecer en Melbourne lo encontró ya en modo competencia. A días del arranque del Mundial 2026, Franco Colapinto empezó a vivir su primera temporada como piloto titular en la Fórmula 1, un salto que marca un antes y un después en su carrera y que este fin de semana tendrá su primer capítulo en el Gran Premio de Australia.
Pese a las complicaciones para viajar por el conflicto bélico en el Golfo Pérsico, el argentino ya está instalado en Melbourne, donde el campeonato abre una nueva era técnica con autos más chicos y angostos, aerodinámica activa y unidades de potencia con mayor protagonismo eléctrico.
Para Colapinto, que transita su tercer año en la categoría pero el primero con preparación completa de pretemporada y butaca asegurada desde el inicio, el desafío es doble: adaptarse rápido al Alpine A526 y rendir desde la primera clasificación en el equipo de Flavio Briatore.
“Tengo muchas ganas de salir a pista en Melbourne y comenzar la nueva temporada. Será mi tercera temporada en Fórmula 1, pero es la primera vez que hago una preparación completa con los tests de pretemporada y que compito en el primer Gran Premio del año. Eso fue útil a nivel personal para entender estos nuevos autos mientras buscamos tener una temporada competitiva. En general tuvimos pruebas positivas en Barcelona y Bahréin y reunimos muchos datos importantes que analizamos en Enstone, con días muy intensos en el simulador”, expresó el argentino de 22 años en declaraciones distribuidas por Alpine.
La escudería francesa completó 677 vueltas en los ensayos de Bahréin y acumuló datos clave para entender el comportamiento del nuevo A526. Puertas adentro confían en haber dado un paso sólido, aunque el verdadero examen será en el siempre exigente circuito urbano de Albert Park, uno de los más veloces del calendario tras las modificaciones de 2022 y que ahora incorporará sectores de “Straight Mode” para la activación de la aerodinámica.
“En cada sesión aprendemos aún más y seguramente será así cuando arranquemos las prácticas en Albert Park. El circuito es muy veloz; corrí allí en F2 y F3, y espero que sea un desafío muy interesante para esta nueva generación de autos de Fórmula 1. Vamos a trabajar duro el viernes para estar en la mejor posición posible de cara a la clasificación y la carrera, y estoy entusiasmado por exigir el auto al máximo y ver dónde estamos. Será una nueva manera de competir para todos y tengo muchas ganas de ver cómo se desarrolla todo”, agregó Colapinto.
Mientras tanto, el bonaerense ya empezó a mostrar cómo vive la previa. En su cuenta de Instagram compartió un video entrenando en el gimnasio del hotel, enfocado en la puesta a punto física para soportar las mayores exigencias de estos autos 2026. En otra historia dejó ver su mesa de desayuno: mate y una leche chocolatada de marca argentina -la del clásico conejito-, un guiño a casa en la otra punta del mundo. “Qué lindas las cosas simples”, escribió.
El fenómeno Colapinto también se siente en la calle. Varios fanáticos lo reconocieron caminando por el centro de la ciudad y subieron fotos a las redes, alimentando la expectativa de cara al domingo. La escena se repite carrera tras carrera: celulares en alto, pedidos de selfies y el orgullo de ver a un argentino consolidado en la máxima categoría.
El viernes será clave para encontrar la puesta a punto ideal y entender cómo responde el paquete en un trazado que combina sectores rápidos con la imprevisibilidad del clima australiano. Después llegará la clasificación, territorio donde cada milésima cuenta y donde el oriundo de Pilar buscará exprimir el auto para medir fuerzas reales frente a una parrilla que también se está adaptando a la revolución reglamentaria.
Empieza un campeonato distinto para todos, pero especialmente para él. Ya no es el joven que espera una oportunidad: es titular desde el primer GP. En Melbourne, entre el entrenamiento, el mate y la presión de la Máxima, Franco Colapinto empieza a escribir su propio capítulo en esta nueva era. Y la ilusión argentina vuelve a acelerar.
Cuestión de agenda
La carrera de inicial de la Fórmula 1 en 2026, el Gran Premio de Australia, se disputará el domingo 8 de marzo a las 1.00 (hora argentina). El cronograma completo del fin de semana, en horario de Argentina, es el siguiente:
Prueba Libre 1: jueves 5 de marzo – 22.30
Prueba Libre 2: viernes 6 de marzo – 2.00
Prueba Libre 3: viernes 6 de marzo – 22.30
Clasificación: sábado 7 de marzo – 2.00
Carrera: domingo 8 de marzo – 1.00
La transmisión del GP de Australia de la F1 en Argentina estará a cargo de Fox Sports en televisión por cable, mientras que de manera online podrá seguirse a través de la plataforma Disney+.
Además, la categoría cuenta con el servicio oficial de streaming F1 TV, que permite acceder a cámaras on board, radios de equipo y datos en tiempo real, ideal para quienes buscan una experiencia más técnica y detallada.