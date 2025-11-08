Franco Colapinto: “Me da un poco de bronca no estar rápido”
Tras quedar afuera de la Q1 en San Pablo, Franco Colapinto dialogó con los medios presentes en Interlagos y deslizó: “Fue difícil. Creo que después del cambio de chasis, de todo el auto entero, se sintió medio raro. No tenía buena performance y toda la qualy me costó mucho. Obviamente, muy agradecido con el equipo que hicieron todo lo posible para poner el auto en pista. Íbamos muy lento y no tenía el ritmo que necesitaba”.
Cabe destacar que, por los graves daños que sufrió el monoplaza de Franco, Alpine confirmó que se cambiaron varios elementos: “El equipo ha cambiado el chasis, la caja de cambios y ha instalado elementos de la unidad de potencia utilizados anteriormente en el coche nº 43”.
Respecto a los problemas de rendimiento tras estas modificaciones en el A525, Colapinto aceptó que no podrán hacer demasiado ya que los vehículos no pueden ser reparados tras la qualy: “No se puede tocar mucho más, pero ahora hay que ver si está todo listo. Pero creo que, fundamentalmente, es más que no estaba competitivo. Como ayer, que el auto se sentía mucho mejor”.
Colapinto también dejó en claro su frustración al quedar tan lejos del nivel que mostró su compañero. “Creo que Pierre demostró que el auto está muy bien este fin de semana y con el choque de la Sprint no pudimos demostrar el potencial que tenía”, destacó. Esto se profundizó por el hecho de estar en Brasil, el cual aseguró que es como su Gran Premio de casa: “Obviamente que es muy especial. Me da un poco de bronca no estar rápido”.
Sobre el accidente durante en la carrera Sprint, comentó: “Tiraron agua en la pista, creo que Norris. Se fue Piastri, después tocó Hulkenberg cuando se fue. Venía yo atrás y cuando pisé el piano perdí el auto. Ya lo había tocado en la primera vuelta y no había agua. Fue como una sorpresa”.
“Día duro para el equipo pero muy agradecido”
“Capaz algo hay para hacer”
Franco Colapinto Post Clasificación de #Brazilgp pic.twitter.com/daWhLlSbaH
— Atención Colapinto (@atencionfc) November 8, 2025
Al contrario de la Sprint, la sesión de clasificación se realizó con una pista completamente seca. En su primer intento, Colapinto probó con neumáticos blandos, mientras que Gasly hizo lo propio con medios, según indicó la computadora oficial de la F1. Franco marcó un registro de 1:11.966, mientras que Pierre cerró su vuelta en 1:11.530, con una diferencia a favor de 0.436 segundos sobre su compañero.
El argentino volvió a la pista con rojos nuevos, al igual que el francés. No obstante, el experimentado corredor galo mantuvo una firme actuación y marcó un tiempo que le permitió escalar a los primeros puestos: frenó el cronómetro en 1:10.126 y le ganó por 0.597 a Colapinto, que cerró su vuelta en 1:10.723.
Para el último intento, el joven de 22 años volvió a montar ruedas blandas nuevas, pero únicamente pudo mejorar algunas décimas. El argentino cerró su giro con un tiempo de 1:10.632, que le permitirá largar en la 18° ubicación. Por su parte, Gasly volvió a lucirse al concretar una vuelta de 1:09.885 que le valió para terminar la Q1 en la segunda plaza y sacarle una diferencia de 0.747 segundos a Franco.
El Gran Premio de Brasil dará inicio a las 14:00 (hora argentina) del domingo y contará con un total de 71 vueltas. En 2024, al mando del Williams FW46, Colapinto no pudo finalizar la carrera al protagonizar un accidente bajo una fuerte tormenta.
El análisis del ingeniero Stuart Barlow
Así fue la comunicación entre Stuart Barlow y Colapinto luego de su eliminación en la Q1 de Interlagos.#BrazilianGP #F1 #Colapinto pic.twitter.com/upRK6M9w9S
— Carburando (@CarburandoTV) November 8, 2025
Una vez que cruzó la bandera a cuadros de la Qualy1, el argentino permaneció en silencio, pero recibió palabras de apoyo por parte de Stuart Barlow, su ingeniero de carrera.
“Okey, amigo. Mala suerte ahí. Desafortunadamente estamos afuera. La vuelta se veía muy bien hasta ese pequeño bloqueo en la curva 8. Sí, lo siento mucho por eso. Buen esfuerzo ahí adentro. Fue un buen intento, la vuelta se veía bien. Vamos a enfocarnos en mañana ahora”, comentó.