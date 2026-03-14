Franco Colapinto largará 12° en el GP de China de Fórmula 1 y sueña con los puntos
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) redondeó una buena clasificación en Shanghai y largará 12° en el Gran Premio de China de Fórmula 1, por lo que se ilusiona de cara a la oportunidad de sumar sus primeros puntos del año. La pole position quedó en manos del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que el otro piloto en la primera fila será su compañero de equipo, el británico George Russell.
Franco Colapinto llegaba preocupado a la Qualy 1. Un problema en la caja de cambios de su Alpine lo complicó y el equipo puso una de repuesto, que cargaba aerodinámicamente de otra manera en el tren trasero. Pero, finalmente, en la clasificación para la carrera principal Colapinto logró destrabar el rendimiento, avanzó a Q2 con enorme solvencia y quedó a nada de meterse entre los diez de la Q3. Solo ¡cinco milésimas lo separaron de Isack Hadjar, el décimo! Finalmente, el argentino partirá 12º.
ELIMINATED IN Q1 ❌
Sainz
Albon
Alonso
Bottas
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Durante la Q1, Colapinto tuvo que utilizar tres juegos de neumáticos blandos para poder terminar de sacar su mejor vuelta en el intento final, al marcar 1m33s616 y quedó por delante de su compañero Gasly, quien avanzó con 1m33s788. Eso sí, el detalle no menor es que el francés utilizó solo un juego de blandos nuevos (comenzó con usados, puso flamantes para el segundo intento y lo volvió a usar en el tercero). El argentino usó todo lo que tenía.
ELIMINATED IN Q2 ❌
Hulkenberg
Colapinto
Ocon
Lawson
Lindblad
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En Q2, Colapinto realizó dos intentos, ambos con blandos nuevos, y en el cierre de la tanda consiguió 1m33s357 para ser 12º. Gasly, en tanto, pasó al último segmento de qualy con 1m33s003. La gran mejora del argentino estuvo en los dos primeros sectores, que, si bien siguió perdiendo con Gasly, fue por mucha menor diferencia. El tercer sector de la pista china es el que mejor le sienta a Franco, quien se mostró más veloz que el francés.
Gutted to miss out by 0.005s
We’re proud of that performance and you can be too, @FranColapinto pic.twitter.com/XjY9lPOK9B
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Finalizada su participación en la qualy, y sin haberse sacado el caso todavía, Colapinto recibió un cálido abrazo de Flavio Briatore, el mandamás de la escudería. Un gesto de cariño como ese no es algo muy normal en el gélido italiano. Tampoco es para confiarse, porque puede pasar del amor al odio en pocos instantes. Pero fue una señal de reconocimiento del equipo por el auto con problemas que le entregó el viernes y a la buena actuación del argentino del sábado.
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It’s Kimi Antonelli who will lead the field away!
Here’s how the drivers will line up for tomorrow’s Chinese Grand Prix ⬇️#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/xtr2v4hbxn
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En lo que respecta a las primeras posiciones, Antonelli consiguió la pole position gracias a su gran registro de 1:32,064, mientras que su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, quedó segundo a 222 milésimas.
La segunda fila estará conformada por los pilotos de Ferrari, el británico Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc, quienes finalizaron tercero y cuarto respectivamente.
En la siguiente fila dirán presente los McLaren del australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, mientras que el top 10 lo completaron el francés Pierre Gasly (Alpine), el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el francés Isack Hadjar (Red Bull) y el británico Oliver Bearman (Haas).