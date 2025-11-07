Maran Suites & Towers

Franco Colapinto: “La clasificación fue complicada”

“La clasificación fue complicada. Los viernes me cuestan últimamente. Si bien México fue un buen viernes, acá me está costando”, explicó el argentino Franco Colapinto a ESPN después de cerrar su tarea en la Qualy 1 de la Sprint en Interlagos. El trabajo de este viernes por la noche será clave para tratar de encontrar algún salto de rendimiento.

“Por lo general, siempre a la noche encontramos varias cosas que al final nos solucionan varios de los problemas. Estaba competitivo, pero dejé yo algunas décimas y da bronca. Pero hay más performance que en carreras anteriores. A laburar durante la noche y a volver mejor mañana”, dijo el argentino, quien ya fue confirmado por el equipo de Enstone para 2026.

En su último intento lanzado, Colapinto perdió tiempo en el ingreso a la S de Senna. Allí debió corregir con el volante y perdió unas décimas que pueden haber sido fundamentales, porque no pasó el corte por 60. “Tuve a Yuki Tsunoda adelante en mi vuelta. Cerró y siguió en la curva. Perdí mucho en el primer sector, el resto de la vuelta fue buena. En la última curva hay un piano que me complica. El sprint será una práctica para trabajar más para la qualy”, avisó el bonaerense.

