Franco Colapinto homenajea al “Toro de Nürburgring” con un casco especial para el GP de Estados Unidos
El piloto argentino Franco Colapinto correrá este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, y la expectativa de los fanáticos crece con cada detalle que se revela. Tras la presentación del nuevo diseño del monoplaza de Alpine, que incluye un sponsor nacional, se conoció que el piloto nacido en Pilar lucirá un casco con un homenaje a la historia del automovilismo argentino.
En el video oficial de presentación, Colapinto aparece con su mono de Alpine acompañado por su manager María Catarineu. Sus seguidores no tardaron en notar que el casco que llevaba era distinto al habitual. En las tomas a bordo del auto, se pudo apreciar mejor el diseño.
HABEMUS CASCO ESPECIAL pic.twitter.com/5LewAPC1Jd— Colapinto News (@Colapinto_news) October 16, 2025
El nuevo casco está inspirado en el Toro de Nürburgring, vehículo emblemático del automovilismo argentino que tuvo a Juan Manuel Fangio como jefe de equipo en 1969. Aquél auto, blanco con el frente amarillo y la bandera argentina en el capot, participó en las “84 Horas” de Nürburgring, dentro de la recordada “Misión Argentina”.
Con este guiño histórico, Colapinto buscará sumar sus primeros puntos de la temporada con Alpine en un circuito que le trae buenos recuerdos de su etapa anterior en Williams.
Buen antecedente en el Circuito de las Américas
En 2024, Colapinto logró una destacada actuación en el Circuito de las Américas de Austin. Pese a un inicio complicado —19° en la primera práctica y 17° en la clasificación—, logró escalar posiciones en la carrera principal y terminó 10°, defendiendo su puesto ante Kevin Magnussen.
Ese resultado le permitió sumar sus últimos puntos en Fórmula 1 hasta la fecha y protagonizar la maniobra del año con un espectacular sobrepaso al histórico Fernando Alonso.
Fechas y horarios del GP de Estados Unidos
Viernes 17 de octubre
- Práctica Libre 1: 14.30 a 15.30
- Clasificación Sprint: 18.30 a 19.15
Sábado 18 de octubre
- Sprint: 14.00 a 14.30
- Clasificación: 18.00 a 19.00
Domingo 19 de octubre
- Carrera: 16.00