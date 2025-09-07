Maran Suites & Towers

Franco Colapinto ganó un puesto en la grilla del GP de Italia por sanción a Hadjar

Redacción | 06/09/2025 | Deportes | No hay comentarios

Este sábado, Franco Colapinto finalizó 18° en la clasificación del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. Sin embargo, tras la actividad recibió una noticia favorable: largará 17° este domingo.

La modificación se debe a que Isack Hadjar deberá cambiar el motor de su monoplaza en Racing Bulls, lo que derivó en una sanción que lo obliga a partir último. El francés había quedado 16° en la qualy, por lo que Colapinto heredó una posición en la parrilla.

Hadjar dio a conocer la novedad en una entrevista, donde además responsabilizó a Carlos Sainz por perjudicarlo en el cierre de la clasificación: “No me dejó pasar correctamente. Al final, no entendí cuál era su intención. Tiene sus razones, va por libre y sabe lo que hace. Sin embargo, salgo último. Así que, aunque hubiera ganado la pole, nada habría cambiado”, lamentó.

Con este reordenamiento, el piloto de Pilar estará un poco más cerca de la zona de puntos, con la ilusión de meterse entre los 10 primeros.

Parrilla de largada del GP de Italia de F1

  1. Max Verstappen
  2. Lando Norris
  3. Oscar Piastri
  4. Charles Leclerc
  5. Lewis Hamilton
  6. George Russell
  7. Kimi Antonelli
  8. Gabriel Bortoleto
  9. Fernando Alonso
  10. Yuki Tsunoda
  11. Oliver Bearman
  12. Nico Hulkenberg
  13. Carlos Sainz
  14. Alexander Albon
  15. Esteban Ocon
  16. Lance Stroll
  17. Franco Colapinto
  18. Pierre Gasly
  19. Liam Lawson
  20. Isack Hadjar

Cronograma del GP de Italia

Domingo 7 de septiembre
Carrera: 10:00

