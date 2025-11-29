Franco Colapinto: “Fue positivo para aprender”
Franco Colapinto estuvo lejos en la Sprint de Qatar, penúltima fecha de Fórmula 1. Último en pista, tuvo un ritmo más lento que su compañero Pierre Gasly en gran parte de las 19 vueltas y en el final intentó una simulación de clasificación con cubiertas blandas, que se complicó por la presencia cercana de Lance Stroll.
El equipo Alpine decidió romper el régimen de parque cerrado tras la clasificación para el sprint y modificar el set up de suspensión para tratar de mejorar el andar. La modificación se realizó en los dos A525, pero en el de Gasly parecen haber caído mejor o el francés logró llevarlo más confortablemente, dentro del contexto del equipo francés.
P20 para Franco Colapinto en el sprint de Qatar, el último de la temporada.
Queda la final de mañana en el #QatarGP y la última fecha para cerrar la temporada.
Posiciones:
Lando Norris 396pts
Oscar Piastri 374pts
Max Verstappen 371ptspic.twitter.com/8ubyurGtV6
— Cristian Brossy ️ (@CristianHB77) November 29, 2025
“Fue positivo para aprender, pero no vamos rápido y eso es lo frustrante. Pierre fue más rápido, encontró más cosas buenas en el auto, nosotros lo ablandamos mucho y no va. Veremos si lo podemos solucionar para la qualy”, dijo Colapinto tras el sprint.
⚪FRANCO COLAPINTO
️"No vamos rápidos. Es lo más frustrante" las declaraciones de @francolapinto luego de la carrera sprint en el Circuito de Losail, Qatar.#francocolapinto #alpine pic.twitter.com/pABActKB0h
— Corazondef1 (@Corazondef1) November 29, 2025
En cuanto a la simulación de clasificación del final de carrera, el argentino dijo: “Estuve yendo muy lento toda la vuelta para abrir el gap con Pierre y quedé atrás de Stroll y no pude hacer vuelta limpia”.