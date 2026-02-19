Franco Colapinto: “Fue genial completar dos sesiones sólidas”
El argentino Franco Colapinto completó una jornada muy positiva en los ensayos de pretemporada con Alpine F1 Team en el circuito de Circuito Internacional de Baréin, donde giró durante todo el jueves al mando del A526 y consiguió su mejor registro en los test.
El pilarense acumuló 120 vueltas —54 por la mañana y 66 por la tarde— y marcó un tiempo de 1m33s818, que lo ubicó sexto en la tabla del día, a 1s015 del italiano Kimi Antonelli, quien lideró con 1m32s803 al volante del Mercedes.
Fue la última salida de Colapinto antes del inicio del campeonato, que comenzará el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia en Melbourne. Este viernes, la actividad en pista quedará en manos de su compañero Pierre Gasly.
Tras bajarse del auto, el argentino se mostró conforme con el trabajo realizado. “Cerré las pruebas de forma positiva, con 120 vueltas completadas en lo que fue un día muy ajetreado en el auto. Las condiciones fueron muy calurosas durante todo el día y fue genial poder completar hoy dos sesiones sólidas y con un buen número de vueltas”, analizó. Y agregó: “Para mí, fue beneficioso empezar hoy a exigir un poco más al coche y trabajar en diferentes aspectos de la configuración”.
De menor a mayor en Bahréin
Colapinto fue progresando a lo largo de la jornada. Tras ubicarse décimo en el primer tramo, mejoró sus tiempos hasta quedar sexto, por detrás de Antonelli, Oscar Piastri, Max Verstappen, Lewis Hamilton y Lando Norris. Incluso fue más rápido que George Russell, también con Mercedes.
Más allá de los cronómetros, la escudería priorizó la recolección de datos. El argentino rodó con el “aero rake” instalado en su monoplaza, un dispositivo con sensores que permite medir en tiempo real el flujo aerodinámico y contrastar esa información con las pruebas de túnel de viento.
“Hicimos 120 vueltas hoy, no suficiente para cansarme demasiado (risas), pero fue bueno. Tratamos muchas cosas en el auto, algunas funcionaron muy bien, otras no tanto, pero eso es parte del proceso. Tenemos algunas ideas para seguir mejorando, que estoy seguro de que Pierre estará deseando probar mañana. Voy a seguir de cerca lo que haga él y después pasaré tiempo con el equipo en la fábrica”, contó.
Un crecimiento constante
El piloto argentino cerró así su primera pretemporada completa en la Fórmula 1. En 2024 había debutado en la categoría con Williams Racing para disputar las últimas nueve carreras, mientras que el año pasado se sumó a Alpine desde la séptima fecha en reemplazo de Jack Doohan.
Su rendimiento en Bahréin mostró una clara evolución. En los primeros test había completado apenas 28 vueltas en la jornada inicial por un inconveniente mecánico y registrado el tiempo más lento del día. Luego, en la última sesión de esa tanda, giró 144 veces y mejoró notablemente sus marcas. En la segunda parte de la pretemporada volvió a dar un paso adelante, superando incluso los tiempos de Gasly en varias jornadas.
“Fueron unos test de pretemporada muy buenos para mí. Fue muy emocionante probar un auto nuevo, aprender junto al equipo, con los ingenieros. Hemos ido desarrollando nuestro programa de forma constante en Barcelona y Baréin, porque hay mucho que aprender y comprender sobre estos nuevos coches. En ocasiones tuvimos algunos retos y el equipo hizo un gran trabajo, especialmente esta semana, para sumar muchas vueltas y juntar datos realmente interesantes para analizar”, reflexionó.
Y concluyó con optimismo: “Vimos un muy buen progreso con cada día completado, cada vez que salimos a la pista. Y eso es lo más importante. Así que estoy feliz. Por supuesto que tenemos mucho que mejorar, que aprender y que trabajar. Pero creo vamos por buen camino. Ahora estamos emocionados con ir a Melbourne. No puedo esperar para que llegue Australia”.