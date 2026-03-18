Franco Colapinto feliz con Alpine: “Dimos muchos pasos adelante”
El piloto argentino Franco Colapinto logró su primer punto de la temporada 2026 y el primero para Alpine en el Gran Premio de China de la Fórmula 1. Durante la sesión de debrief, el joven corredor expresó su optimismo y destacó el trabajo realizado por la escudería durante el invierno.
“Sólo quería estar acá. Los informes son muy difíciles, no suelen ir bien, pero pienso que este es el primero que tuvimos buenos resultados y un buen arranque de año. Es por lo que estaba tan emocionado, entonces sólo quiero decirles que estoy muy orgulloso del esfuerzo que hicieron durante el invierno. Fabricaron un auto muy rápido, dimos muchos pasos hacia adelante”, manifestó el pilarense.
Colapinto, de 22 años, se mostró entusiasta respecto a las metas que le esperan en la temporada: “Quedan todavía muchos objetivos por alcanzar juntos y sé que todos tienen una gran motivación detrás y que estamos empujando mucho no sólo para estar en el top 10 sino que para estar en los primeros puestos en busca de puntos. Es allí donde queremos llegar en el futuro”.
A pesar de finalizar en la décima posición tras un choque con Esteban Ocon, sobre el cual la FIA determinó que el francés fue “completamente culpable”, Colapinto se mantiene positivo. Ocon, además, se disculpó con el argentino tras el incidente.
Por otra parte, debido a las suspensiones de los Grandes Premios de Arabia Saudita y Baréin, surgió la posibilidad de que Colapinto realice una exhibición en Argentina. “Posiblemente el mes próximo venga Alpine a la Argentina. Lo estamos terminando de ver con Alpine y con el equipo de Franco. Son todos procesos de intentar llegar a esa Fórmula 1”, comentaron desde la Ciudad de Buenos Aires.