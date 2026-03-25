Franco Colapinto está “manija” previo al GP de Suzuka: “Hemos demostrado de lo que somos capaces”
Franco Colapinto llegará a Suzuka con las mismas actualizaciones aerodinámicas que Pierre Gasly en el Alpine A526, incluido el nuevo alerón delantero, y afrontará así su debut en uno de los circuitos más técnicos e icónicos de la Fórmula 1, tras sumar su primer punto con la escudería francesa en Shanghái.
Según detalló el equipo, las mejoras apuntan a corregir el subviraje en curvas rápidas y a acercar a Alpine a los conjuntos de punta, después de que Gasly lograra meterse en el top 10 en Australia y China con este paquete aerodinámico.
En Shánghai, Colapinto dejó en claro cuál es hoy su rol interno. Honesto ante la prensa, el argentino le confirmó a DAZN que, más que “setups distintos” con Gasly, lo que había eran “diferencias en partes aerodinámicas”.
“Tengo menos carga atrás, menos carga adelante, eso me hace bloquear más, tener más graining”, detalló el bonaerense, quien remarcó que esas piezas nuevas “van a llegar a Japón”. Y confió: “Lo voy a tener, y dentro de muy poquito vamos a estar competitivos”.
Aún sin esos elementos, que tal como avisó los tendrá desde este jueves, cuando a las 23.30 (hora de Argentina) se ponga en marcha la FP1 de Suzuka, Colapinto ya empezó a mostrar lo que una pretemporada completa puede aportarle.
En el Circuito Internacional de Shanghái, una de las pistas en las que nunca había corrido, el oriundo de Pilar maximizó sus oportunidades, aunque el tempranero Safety Car complicó sus opciones de ir por más puntos. Ahora, su mira está puesta en Japón, el segundo escenario en el que correrá por primera vez este año.
“Ahora hemos demostrado de lo que somos capaces y apuntamos a seguir construyendo sobre esto mientras nos dirigimos a Suzuka este fin de semana, que será otro desafío nuevo”, anticipó Colapinto en declaraciones difundidas por Alpine.
En ese marco, añadió: “Estoy realmente entusiasmado por correr en Japón por primera vez en mi carrera; es un país increíble y no veo la hora de vivir el fin de semana en este circuito tan famoso”.
A propósito del avance de los trabajos en la fábrica de Enstone, donde estuvo tras el GP de China, Colapinto se mostró “realmente impresionado con las mejoras que ha hecho el equipo al inicio de la temporada, con una diferencia muy clara entre Melbourne y Shanghái”.
“Estuve en Enstone la semana pasada y pasé tiempo con el equipo y en el simulador. Fue genial poder disfrutar este resultado con ellos, especialmente después de tanto trabajo duro de todos en los últimos meses”, destacó.
Y aseveró que está “listo para construir sobre el buen resultado de la última carrera antes del breve receso que se viene el próximo mes”.
Para lograrlo, primero deberá adaptarse a Suzuka, uno de los trazados más complejos del calendario. Todavía está fresco el recuerdo del fuerte choque de Jack Doohan en la segunda práctica libre del año pasado, en su primer contacto con el auto tras cederlo en la FP1 al reserva Ryo Hirakawa, cuando el DRS quedó abierto en la curva 1 y generó uno de los accidentes más costosos de la temporada, valuado en más de un millón de dólares.
Aunque los otros 21 pilotos también deberán hacer un trabajo de adaptación —en especial el único rookie del Mundial, Arvid Lindblad—, la nueva reglamentación obligará a todos a recalibrar su enfoque.
En Suzuka, habrá menos zonas de puntos de modo recta: a diferencia de Australia, que contó con cinco, y de China, que tuvo cuatro, el sinuoso trazado japonés de alta velocidad solo dispondrá de dos. Estarán ubicadas en la recta después de la Cuchara y en dirección a la 130R, al igual que la que anteriormente era la zona de activación de DRS en la recta principal.
Sobre el desafío de la nueva normativa —y en particular de la gestión de la energía—, Dave Greenwood, director de carrera de Alpine, explicó que Suzuka “no está nada mal para la recuperación, pero también tiene sus desafíos por las rectas largas”.
“Creo que veremos cierta variación en las velocidades a través de la 130R entre los equipos, ya que no querrás desperdiciar energía si estás perdiendo velocidad lateral en los neumáticos”, analizó.
Y amplió: “Creo que veremos autos recuperando energía antes de llegar a la chicana de la curva 16. También creo que seremos mucho más rápidos que en años anteriores a la salida de la horquilla y en la salida de la Cuchara”.
Con 10 puntos y sus dos pilotos sumando por primera vez desde 2024, Alpine sabe —y así lo reconoció su jefe, Steve Nielsen— que “el verdadero reto es mantener la competitividad, seguir entendiendo y maximizando todo el paquete tanto en la pista como en el trabajo duro detrás de escena en Enstone, desarrollando mejoras para el auto”.
Esas actualizaciones, finalmente, llegaron al auto número 43 y Colapinto ahora podrá pelear de igual a igual con Gasly en un fin de semana clave para medir su techo en la categoría.
Fernando Alonso fue papá y se ausenta del Media Day en Japón
En paralelo, Aston Martin informó que, “por motivos personales”, Fernando Alonso se perderá el Media Day de este jueves en Suzuka.
Sin embargo, trascendió que el bicampeón asturiano se convirtió en padre a los 44 años, luego de que su pareja, la periodista española Melissa Jiménez, diera a luz este miércoles.
Jiménez ya es mamá de tres hijos, fruto de su relación anterior con el futbolista Marc Bartra.