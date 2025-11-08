“Franco Colapinto está en el equipo por su talento”, aseguró Steve Nielsen, director de Alpine
Alpine confirmó la continuidad de Franco Colapinto para la temporada 2026 de Fórmula 1, en la que el argentino será piloto titular por primera vez y compañero de Pierre Gasly en la escudería francesa. El anuncio, realizado en la previa del Gran Premio de Brasil, representa una fuerte apuesta por el talento del piloto de Pilar, de 22 años.
Steve Nielsen, director general de Alpine —quien había sido crítico con el argentino tras la desobediencia de órdenes de equipo en Austin— explicó los motivos detrás de la decisión:
“Es muy difícil para los pilotos nuevos adaptarse. Algunos lo hacen de inmediato, otros necesitan más tiempo. Franco hizo algunas carreras con Williams el año pasado y reemplazó a Jack Doohan desde Imola. Al principio le costó, pero fue mejorando poco a poco”, comentó a Sky Sports F1.
El bonaerense había firmado un contrato multianual con Alpine antes del inicio de la temporada 2025 como piloto reserva, pero su rendimiento sobresaliente le permitió quedarse con la butaca tras seis fechas, debido al bajo nivel de Doohan. Nielsen destacó esa evolución:
“Tener a Pierre (Gasly) como referencia nos ayudó a medir su progreso. Con el tiempo, Franco subió su nivel hasta pelearle de igual a igual e incluso fue más rápido en algunas carreras. Eso fue determinante para asegurarle el lugar en 2026”.
El directivo también reveló que la escudería analizó otras opciones antes de decidirse:
“Tuvimos a todos los candidatos sobre la mesa, incluso pilotos externos. Fuimos evaluando uno a uno hasta llegar a Franco y estamos muy conformes con la elección”.
Respecto al posible peso del factor económico, el ex piloto y analista Martin Brundle sugirió que el apoyo financiero del argentino pudo influir en la decisión. Nielsen, sin embargo, lo descartó:
“No se puede ignorar el factor económico, claro que influye, pero Franco está en el equipo por su talento. Que además aporte respaldo financiero es una feliz coincidencia”.
La renovación consolida el ascenso del piloto argentino en la Fórmula 1, apenas un año después de su debut como titular. Con este paso, Colapinto se convierte en una de las grandes apuestas de Alpine para volver a los primeros planos tras una temporada discreta.
El desafío para 2026 será enorme: adaptarse a la nueva generación de autos y sostener su crecimiento en un equipo que confía plenamente en su potencial. Para el automovilismo argentino, esta confirmación representa mucho más que un contrato: simboliza la continuidad de una ilusión que el país no vivía desde hace décadas.