Franco Colapinto en Zandvoort: “Un día decente”
Evidenciando una performance favorable en su Alpine A525, Franco Colapinto consiguió cerrar el primer día de ensayos del Gran Premio de Países Bajos con una positiva posición en la segunda práctica al colocarse en el Top 10 de la sesión (luego de 27 giros), concretando su mejor labor parcial desde que integra el equipo de Enstone, con el cual corre desde el pasado GP de Emilia-Romagna, en Imola.
Repitiendo la planificación de la primera tanda, el piloto argentino empezó la segunda ronda de ensayos en Zandvoort calzando neumáticos medios nuevos, con los cuales trabajó durante cinco giros en los cuales llegó a marcar 1m13s405, hasta que debió retornar a boxes y esperar a que liberen la pista debido a la bandera roja que se mostró por el fuerte despiste de Lance Stroll en la curva 3 con el Aston Martin.
Si bien en un momento el equipo aprovechó para colocar neumáticos de compuesto blando flamantes, esto fue descartado ante la decisión de las autoridades de la prueba de dar el vía libre con varios giros con las indicaciones de «Auto de Seguridad Virtual» (VSF), mandando a Colapinto con el primer juego de medios, logrando mantener el ritmo y cronometrar 1m12s310, tras otras ocho vueltas.
Llamado el pilarense a boxes nuevamente, para realizarle otro chequeo del auto y ajustes en la puesta a punto, se produjo una nueva interrupción por el despiste del Williams de Alex Albon, también en la curva 3 (detrás de boxes); esto fue aprovechado por Alpine para colocarle el esperado set de blandos y con ello retornó a transitar los 4.279 metros del circuito neerlandés para establecer 1m10s957 y escalar al noveno puesto de la tabla de tiempos, a 1s067 de Lando Norris y su McLaren.
“Es un auto raro. De golpe salgo y tengo el doble de grip, y no entiendo por qué, obviamente fue una muy buena práctica 2, es un buen paso. Hay que seguir trabajando. Aún cuesta en las curvas lentas; Pierre tenía más carga en el alerón”, manifestó el argentino ante la cadena ESPN+.
Mostrando su satisfacción por el trabajo, Colapinto aseguró: “Fue un día decente. No estaba contento en la primera práctica, nos costó encontrar la consistencia del auto, era muy imprevisible. Ahora mejoró, pero cuando hacemos algún pequeño cambio, es muy grande para el auto”.
Esta performance le permitió a Colapinto ubicarse a más de un segundo por delante de su compañero Pierre Gasly, quien se ubicó 19° trabajando con otro setup en su A525, lo cual será evaluado por los técnicos de Alpine F1 Team para analizar si esa configuración se utilizará en ambas unidades en el resto del fin de semana.