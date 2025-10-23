Franco Colapinto desafía a Alpine y conquista al público con un mensaje provocador en el Gran Premio de México
El Gran Premio de México arrancó con todo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde el Media Day estuvo marcado por el color, los disfraces y un protagonista indiscutido: Franco Colapinto. El joven piloto argentino se robó todas las miradas no solo por las especulaciones sobre su futuro y su continuidad en Alpine para 2026, sino también por el buzo con la frase “Call the rebels” (“Llamen a los rebeldes”) que utilizó al ingresar al paddock.
El mensaje no pasó desapercibido. Llegó apenas unos días después del Gran Premio de Estados Unidos, donde Colapinto ignoró las órdenes de equipo y adelantó a Pierre Gasly en las últimas vueltas del Circuito de las Américas (COTA), provocando un intenso debate dentro y fuera del box de Alpine.
Las redes sociales estallaron con elogios hacia el argentino de 22 años. “El buzo dice ‘Llama a los rebeldes’, él tuvo una oportunidad de hacer algo épico y lo hizo”, escribió un usuario. Otro comentó: “Colapinto, estás ahí afuera haciendo algo icónico y el único resultado posible es ser fan”.
La maniobra en Austin fue tan audaz como polémica. Pese a la orden del muro de mantener posiciones, Colapinto adelantó a Gasly en la primera curva, lo que generó el enojo del team principal, Steve Nielsen, quien más tarde lamentó el episodio en un comunicado oficial: “Cualquier instrucción del muro es definitiva y hoy no fue así. Lo revisaremos internamente”.
Lejos de retractarse, Colapinto defendió su accionar con firmeza:
“Creo que era lo correcto. Iba mucho más rápido, él tenía gomas más viejas. Me estaba atacando Bortoleto y pasarlo era una forma de defenderme también. Si no lo hacía, nos pasaban a los dos. Estábamos peleando por el puesto 17 y 18… no tiene sentido discutir por estas cosas.”
Según confirmó Infobae, fuentes cercanas al equipo aseguraron que no hubo sanciones internas y que la reunión posterior, en la que también participó Flavio Briatore, fue “protocolar”.
El gesto rebelde del pilarense recibió el respaldo de figuras destacadas del automovilismo. El ex piloto David Coulthard lo resumió en una frase: “Eso es correr”. En tanto, medios como The Race y periodistas franceses calificaron la maniobra como “una gran jugada” y calificaron la orden de Alpine como “extraña y desconcertante”.
Antes del inicio del fin de semana en México, Colapinto fue ovacionado en dos eventos promocionales donde compartió con fanáticos y protagonizó un divertido momento con un niño que vestía la camiseta de Boca Juniors, su club favorito.
“Estoy trabajando en el auto del año que viene, me siento cómodo con el equipo y los ingenieros. Empujando todos para el mismo lado. Con ganas de ver qué pasa y de estar un poco menos estresado”, expresó con una sonrisa.
La actividad en pista del Gran Premio de México comenzará el viernes con las dos primeras prácticas libres (15:30 y 19:00 hora argentina). El sábado será el turno de la FP3 (14:30) y la clasificación (18:00). La carrera principal se disputará el domingo a las 17:00 en el icónico trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez.