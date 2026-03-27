Franco Colapinto complicado por su Alpine en el primer entrenamiento del GP de Japón
Cualquier semejanza con el GP de China es mera coincidencia, o tal vez no. Franco Colapinto comenzó el GP de Japón, tercera fecha del ejercicio 2026 de F1, complicado. Algo así le había ocurrido en Shanghái en el único entrenamiento libre que tuvo la cita china con sprint. En Suzuka, fue aún más complejo, porque hasta se tuvo que bajar de su Alpine en boxes en un momento por un inconveniente. Pero la recuperación se dio en esos 60 minutos y quedó finalmente 16º, justo un puesto por detrás de Pierre Gasly, su compañero de equipo.
De entrada, los pilotos del equipo de Enstone salieron con programas distintos. El francés comenzó a girar con neumáticos medios, mientras que el argentino empezó con duros. Extrañamente, pasados 13 minutos de los 60 de tanda, fue Colapinto el que ingresó a boxes. Extraño porque tenía cubiertas para un largo stint de pruebas. Pero algo ocurría en el A526 del argentino, quien se bajó del auto y los mecánicos trabajaron rápidamente en algún inconveniente.
Franco Colapinto con dolores en su hombro derecho https://t.co/17vgNnquR5
— Alpine F1 Hub (@alpinef1hub) March 27, 2026
Fueron tres minutos nada más los que estuvo a un costado de su coche, mientras realizaba movimientos de elongación en el hombro derecho, como si tuviera alguna molestia física (después de la tanda, la TV lo mostró caminando por el paddock y seguía realizando movimientos con el brazo).
Colapinto volvió a salir con el mismo juego de neumáticos duros y se quejó por radio de subviraje. Llama la atención porque justamente en Australia habían sufrido con el alerón delantero en las zonas rápidas (perdían carga) y para Japón se había anunciado la llegada de una nueva ala delantera, sin embargo, cambiaron la trasera. Y en Susuka hay zonas muy veloces como la curva 130R, la Cuchara y las Eses del primer sector. Con diez giros completados volvió a parar y estaba a casi un segundo de Gasly, quien giraba con medios.
En los últimos minutos, llegó el momento de probar con neumático blando y poca carga de combustible. Franco salió a pista en una brecha incómoda y se encontró con mucho tránsito. Su ingeniero de pistas le ofreció disculpas por el momento elegido para mandarlo a buscar un tiempo.
LA VUELTA DE FRANCO COLAPINTO EN SUZUKA ️
ahí va franquitoooo pic.twitter.com/ksr7P0KAiq
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Colapinto finalmente consiguió mejorar su registro y frenó el reloj en 1m33s361 para quedar a 383 milésimas de Gasly (1m32s978). Los dos Alpine quedaron lejos en la posición (15º y 16º) y en tiempos: George Russell fue el más veloz con 1m31s666. Al cerrar la prueba, el bonaerense volvió a quejarse de la parte delantera, por la pérdida de carga.
FP1 CLASSIFICATION
It’s Mercedes from McLaren then Ferrari…#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/S5y9zJAR2K
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Delante de Alpine se ubicaron los ocho autos de los equipos grandes, como es esperable, pero también los dos Haas, los dos Racing Bulls y los dos Audi. Ese es justamente el campo de batalla para los de Enstone. Recién se trató del primer ensayo, pero el equipo francés deberá trabajar para encauzar el fin de semana japonés.