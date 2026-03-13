Franco Colapinto clasificó 16° para la carrera Sprint de F1 en Shanghai
La primera jornada del Gran Premio de China en el circuito de Shanghai concluyó para Franco Colapinto quien junto a los integrantes del equipo Alpine analizó qué afectó el rendimiento de su A526 con el cual, si bien superó el primer corte clasificatorio, no pudo progresar en las posiciones y quedó ubicado 16° en la clasificación de la carrera Sprint que afrontará en la medianoche argentina de este viernes 13 de marzo.
Tras hacer los ajustes para esta instancia en el A526 ante el inesperado inconveniente que tuvo durante los últimos minutos de la práctica cuando quedó detenido en el ingreso de la calle de boxes, Colapinto se enfocó en completar esta instancia y logrando hacer dos de los tres cortes clasificatorios, en donde pudo dar doce vueltas entre ambas, calzando neumáticos medios nuevos en cada una.
ELIMINATED IN SQ1 ❌
Both Williams are out of Sprint Qualifying!
Sainz
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Alonso
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El mejor tiempo para el piloto argentino se dio en el penúltimo que completó en la segunda tanda, al marcar 1m34s327 y con ello quedar 16° en la tabla de posiciones que ordenará la grilla de largada de la competencia Sprint sobre un recorrido de 19 vueltas en la pista china de 5.451 metros; por su parte, Pierre Gasly, su compañero, pudo ser integrante del top10 que definió la «pole» y quedó 7° a 1s368 de George Russell y su Mercedes.
ELIMINATED IN SQ2 ❌
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Por primera vez George Russell logró ser el mejor de una clasificación para una carrera Sprint de F1, y en China lo consiguió con el Mercedes, revalidando su dominio en este comienzo del campeonato tras haber hecho la «pole» y ganado en Australia; ahora, el piloto de Gran Bretaña consiguió marcar 1m31s520 (a 214,419 Km/h.) y aventajar por 0s289 a su compañero Kimi Antonelli, quien podría ser penalizado si los comisarios deportivos comprueban que hubo una maniobra de obstaculización sobre el campeón mundial Lando Norris, quien quedó tercero a 0s621 con el McLaren.
The Sprint Grid is IN!
It’s a Mercedes 1-2 ahead of Norris, Hamilton and Piastri ⬇️#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/5Va86ktxhD
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A 641/1000 quedó Lewis Hamilton, quien el año pasado consiguió anotar su triunfo en la carrera sabatina con la Ferrari, superando al McLaren de Oscar Piastri quien se ordenó a 0s704 de Russell, cerrando la distancia de menos de un segundo con él. Luego se ubicaron -a más de un segundo- Charles Leclerc (Ferrari), Gasly, Max Verstappen (tuvo una sesión errática con el Red Bull, con algunas maniobras exigidas), Oliver Bearman (Haas) e Isack Hadjar (Red Bull).